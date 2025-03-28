«Мистер Пичичи». Реакция фанов на гол Левандовски в матче с Осасуной
Роберт Левандовски забил 23-й гол в матчах Ла Лиги в этом сезоне
В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Осасуну» со счетом 3:0. Автором третьего мяча стал 36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
Для польского форварда этот мяч стал 23 в матчах Ла Лиги. Всего в этом сезоне Левандовски забил за «Барселону» 36 мячей в 41 матче.
Болельщики «Барселоны» уверены, что Левандовски в этом сезоне получит трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании. В прошлом сезоне трофей Пичичи получил Артем Довбик. Украинский форвард забил за «Жирону» 24 мяча.
S23E: По-прежнему безупречно, впечатляюще!
KingHaaland_: Настоящий обладатель «Золотого мяча».
Elar Realm: Lewy – это класс, который делает невозможное легким. Когда он выходит на поле, вы знаете, что в нем величие. Lewy просто делает то, что делает Lewy.
Ing. Baba Musah, PhD: Отличный игрок. Классический гол головой.
Lilly: Lewy никогда не разочаровывает! Просто неудержим!
Azu Chima Daniel: Ему просто нужно оставаться в форме и продолжать забивать до самой последней игры, чтобы выиграть трофей Пичичи. Это будет так здорово выиграть трофей Пичичи и Ла Лигу и, надеюсь, ЛЧ.
Gboy: Лучший нападающий не может перестать забивать.
KURT: Мистер Пичичи.
Lewy just doing Lewy things. pic.twitter.com/8Ak6zKzDVl— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 27, 2025
🚨 FULL TIME! 🚨#BarçaOsasuna pic.twitter.com/DL0DGcrdcH— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский «Реал» планирует 5 супертрансферов в канун летнего турнира
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET