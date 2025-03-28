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  4. Источник: Динамо не получало официальных запросов о трансфере полузащитника
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 10:57 |
431
1

Источник: Динамо не получало официальных запросов о трансфере полузащитника

В услугах Николая Шапаренко заинтересован немецкий «Штутгарт»

28 марта 2025, 10:57 |
431
1
Источник: Динамо не получало официальных запросов о трансфере полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко может перебраться в клуб Бундеслиги – немецкая пресса сообщила, что в услугах футболиста заинтересован «Штутгарт».

Журналист Виктор Вацко рассказал, что на данный момент руководство «Динамо» не получало никаких запросов о переходе игрока сборной Украины.

«Относительно «Штутгарта» – у меня нет подтверждений из своих источников. Насколько мне известно, на «Динамо» никто не выходил с официальным предложением о трансфере.

С другой стороны, «Штутгарт» ищет игрока в центр поля. У них все в порядке с бюджетом и недавно на общем собрании правления клуба была объявлена стратегия развития – она заключается в том, что клуб хочет быть постоянным участником еврокубков. То есть, с амбициями там порядок, с финансами – тоже», – прокомментировал Вацко.

В сезоне 2024/25 Шапаренко провел за «Динамо» 14 матчей в чемпионате Украины, где забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт полузащитника истекает 30 сентября 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 10 млн евро.

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Штутгарт Динамо Киев Николай Шапаренко Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: Вацко Live
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icebeer
Ессно. Кому этот неадекват нужен?
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