Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы

В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

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Матч рассудит арбитр София Причина из Львовской области. Ее стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Наставники команд уже определились со стартовыми составами.

«Ингулец» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. В активе «Вереса» - 28 очков, клуб разместился на 8-й позиции.

Стартовые составы на матч Ингулец – Верес: