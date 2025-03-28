Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы
Матч 22-го тура УПЛ начнется в 13:00
В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».
Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.
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Матч рассудит арбитр София Причина из Львовской области. Ее стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Наставники команд уже определились со стартовыми составами.
«Ингулец» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. В активе «Вереса» - 28 очков, клуб разместился на 8-й позиции.
Стартовые составы на матч Ингулец – Верес:
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