Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 11:54 | Обновлено 28 марта 2025, 12:06
280
1

Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч 22-го тура УПЛ начнется в 13:00

28 марта 2025, 11:54 | Обновлено 28 марта 2025, 12:06
280
1
Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В пятницу, 28 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и ровенским «Вересом».

Встречу примет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр София Причина из Львовской области. Ее стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Наставники команд уже определились со стартовыми составами.

«Ингулец» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. В активе «Вереса» - 28 очков, клуб разместился на 8-й позиции.

Стартовые составы на матч Ингулец – Верес:

По теме:
Ингулец не планирует играть в Тернополе
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Стартовый матч тура УПЛ перенесен из-за тревоги
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Верес стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Футбол | 27 марта 2025, 16:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
Футбол | 27 марта 2025, 15:20 0
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб

Симоне Вальдарки прокомментировал слухи относительно украинца

Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед
Футбол | 28.03.2025, 13:10
Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед
Один из лучших форвардов мира отказался переходить в Манчестер Юнайтед
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Футбол | 28.03.2025, 10:35
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Футбол | 27.03.2025, 13:42
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Там тревога с 11:10   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной
«Тянет на себе весь теннис». Реакция болельщиков на поражение Свитолиной
26.03.2025, 12:36 4
Теннис
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
27.03.2025, 07:25 5
Футбол
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
27.03.2025, 15:10 3
Бокс
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем