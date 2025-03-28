Стало известно, когда Ракицкий может дебютировать за Черноморец

В одесском «Черноморце» – пополнение. Очередным новичком зимне-весеннего периода в команде «моряков» стал экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий. Вчера он прибыл в Одессу, где присоединился к «Черноморцу».

– Да, Ярослав уже у нас, – подтвердил информацию Sport.ua новый главный тренер «черно-синих» Александр Кучер.

Вчера днем 35-летний Ракицкий начал свою работу в новом клубе, приняв участие во второй по графику тренировке. Известно, что опытный новичок отправится вместе с «Черноморцем» во Львов, где 30 марта состоится поединок 22-го тура УПЛ с «Карпатами».

Ранее Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в «Черноморец».