Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Ракицкий может дебютировать за Черноморец
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 11:45 |
229
1

Стало известно, когда Ракицкий может дебютировать за Черноморец

Новый тренер «моряков» рассчитывает на опыт новичка

28 марта 2025, 11:45 |
229
1
Стало известно, когда Ракицкий может дебютировать за Черноморец
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

В одесском «Черноморце» – пополнение. Очередным новичком зимне-весеннего периода в команде «моряков» стал экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий. Вчера он прибыл в Одессу, где присоединился к «Черноморцу».

– Да, Ярослав уже у нас, – подтвердил информацию Sport.ua новый главный тренер «черно-синих» Александр Кучер.

Вчера днем 35-летний Ракицкий начал свою работу в новом клубе, приняв участие во второй по графику тренировке. Известно, что опытный новичок отправится вместе с «Черноморцем» во Львов, где 30 марта состоится поединок 22-го тура УПЛ с «Карпатами».

Ранее Александр Кучер отреагировал на слухи о переходе Ракицкого в «Черноморец».

По теме:
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧС
«Вопрос был в мотивации». Шандрук высказался о Харатине
Ингулец дозаявил свободного агента
Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ инсайд Александр Кучер свободный агент Карпаты Львов Карпаты - Черноморец
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Бокс | 27 марта 2025, 15:10 3
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана

Издание Worldboxingnews оценило перспективы бывшего чемпиона мира

Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Футбол | 28 марта 2025, 00:25 2
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира

Игрок думает над тем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира

УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Футбол | 27.03.2025, 17:31
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
Почему Салах в нынешнем сезоне не выиграет Золотой мяч
Футбол | 28.03.2025, 11:20
Почему Салах в нынешнем сезоне не выиграет Золотой мяч
Почему Салах в нынешнем сезоне не выиграет Золотой мяч
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2025, 10:29
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ded
!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
26.03.2025, 09:02 82
Волейбол
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
26.03.2025, 09:30
Бокс
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
«Даже сомнений нет». Шаран – о шансах Украины выйти на ЧМ-2026
«Даже сомнений нет». Шаран – о шансах Украины выйти на ЧМ-2026
26.03.2025, 12:42 5
Футбол
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
26.03.2025, 23:38 3
Бокс
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
27.03.2025, 22:25 2
Теннис
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
27.03.2025, 07:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем