«Вопрос был в мотивации». Шандрук высказался о Харатине
Игровые качества Игоря Харатина полностью устраивают Олега Шандрука
Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал об адаптации в расположении «волков» Игоря Харатина. Специалист заявил, что опытный полузащитник очень помогает команде.
«Про Игоря говорит его послужная биография. Вопрос был в мотивации играть на высоком уровне. Он из системообразующих игроков, ведь для наших игровых принципов центральная ось одна из ключевых.
Харатин с его опытом и профессионализмом является примером для других игроков, особенно для молодежи, когда рядом тренируешься с человеком, который был в сборной, играл в Лиге чемпионов, выигрывал титулы в Европе.
Если игроки калибра Харатина и Степанюка мотивированы, мы автоматически становимся намного сильнее», – сказал Шандрук.
Ранее Олег Шандрук назвал игроков, которые могут покинуть расположение «Вереса».
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