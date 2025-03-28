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  4. «Вопрос был в мотивации». Шандрук высказался о Харатине
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 11:11 |
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«Вопрос был в мотивации». Шандрук высказался о Харатине

Игровые качества Игоря Харатина полностью устраивают Олега Шандрука

28 марта 2025, 11:11 |
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«Вопрос был в мотивации». Шандрук высказался о Харатине
НК Верес. Игорь Харатин

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал об адаптации в расположении «волков» Игоря Харатина. Специалист заявил, что опытный полузащитник очень помогает команде.

«Про Игоря говорит его послужная биография. Вопрос был в мотивации играть на высоком уровне. Он из системообразующих игроков, ведь для наших игровых принципов центральная ось одна из ключевых.

Харатин с его опытом и профессионализмом является примером для других игроков, особенно для молодежи, когда рядом тренируешься с человеком, который был в сборной, играл в Лиге чемпионов, выигрывал титулы в Европе.

Если игроки калибра Харатина и Степанюка мотивированы, мы автоматически становимся намного сильнее», – сказал Шандрук.

Ранее Олег Шандрук назвал игроков, которые могут покинуть расположение «Вереса».

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Игорь Харатин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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