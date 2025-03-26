«Катастрофа и допинг». Челси раскритиковали из-за трансфера Мудрика

Два лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси» – ведут борьбу за подписание форварда итальянской «Фиорентины» Мойзе Кина. Клубы не намерены уступать друг другу и готовы сделать все возможное, чтобы осуществить трансфер 25-летнего футболиста.

Пресса вспомнила о переходе вингера сборной Украины Михаила Мудрика, когда эти же клубы боролись за игрока. «Челси» раскритиковали за переход украинца и предупреждают не совершать похожих ошибок:

«Челси» и «Арсенал» уже оказывались в подобной ситуации, когда речь заходила о борьбе за одного и того же футболиста. Во время трансферного окна в январе 2023 года между клубами произошла ссора из-за подписания контракта с Михаилом Мудриком из донецкого «Шахтера».

Поначалу казалось, что «канониры» намного опережают «синих» в этой гонке, однако крупное денежное предложение от команды Тодда Боэли позволило им увести украинского игрока из-под носа своих соперников, несмотря на то, что сумма в 70 млн евро значительно превышала рыночную стоимость Мудрика.

Это было решение, которое оказалось катастрофой. Мудрик не только провалился в «Челси» с точки зрения своей игры, но и в настоящее время отстранен в ожидании расследования по факту приема запрещенного препарата. Переезд Кина, чья трансферная стоимость составляет 33,2 млн евро, по всей видимости, несет в себе такой же риск, как и сделка Мудрика», – считают журналисты.