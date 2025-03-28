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  4. «Вы действительно на это жалуетесь?» Президент Ла Лиги обвинил Анчелотти
Испания
28 марта 2025, 11:36 |
263
0

«Вы действительно на это жалуетесь?» Президент Ла Лиги обвинил Анчелотти

Хавьер Тебас ответил главному тренеру мадридского «Реала»

28 марта 2025, 11:36 |
263
0
«Вы действительно на это жалуетесь?» Президент Ла Лиги обвинил Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти неоднократно жаловался на несправедливый календарь Ла Лиги и тяжелые нагрузки. Президент чемпионата Хавьер Тебас прокомментировал слова итальянского специалиста:

«Я слышал, что есть недовольные проведением матчей через 72 часа. Но люди смотрят календарь и знают, что их ждут матчи в четверг и воскресенье. Можно сделать замены в стартовом составе. Он (Анчелотти – прим) действительно на это жалуется?

Он выпускает игроков на поле после 85-й минуты, как он собирается проводить ротацию? Посмотрите, сколько футболистов «Реала» сыграли 85% всего игрового времени.

Игроки НБА выходят на паркет намного чаще, но они не умерли. Когда был COVID, мы сделали возможность пяти замен и до сих пор ее не убрали. Посмотрите на клубы, которые годами играют в четверг в Лиге Европы, а потом на выходных в чемпионате. Зачем вам заявка на 25 человек, если использовать всегда 11?» – не понимает Тебас.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Хавьер Тебас
Николай Титюк Источник: Cadena Ser
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