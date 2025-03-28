«Вы действительно на это жалуетесь?» Президент Ла Лиги обвинил Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти неоднократно жаловался на несправедливый календарь Ла Лиги и тяжелые нагрузки. Президент чемпионата Хавьер Тебас прокомментировал слова итальянского специалиста:

«Я слышал, что есть недовольные проведением матчей через 72 часа. Но люди смотрят календарь и знают, что их ждут матчи в четверг и воскресенье. Можно сделать замены в стартовом составе. Он (Анчелотти – прим) действительно на это жалуется?

Он выпускает игроков на поле после 85-й минуты, как он собирается проводить ротацию? Посмотрите, сколько футболистов «Реала» сыграли 85% всего игрового времени.

Игроки НБА выходят на паркет намного чаще, но они не умерли. Когда был COVID, мы сделали возможность пяти замен и до сих пор ее не убрали. Посмотрите на клубы, которые годами играют в четверг в Лиге Европы, а потом на выходных в чемпионате. Зачем вам заявка на 25 человек, если использовать всегда 11?» – не понимает Тебас.