Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае

Первая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Катерину Синякову из Чехии, которая возглавляет парный рейтинг WTA.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) [Q] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц. За матч Марта отдала только одну свою подачу.

Следующей соперницей Костюк будет чемпионка Australian Open 2020 София Кенин, которая днем ранее прошла Донну Векич. Марта впервые в карьере встретится с Софией.

Костюк стала третьей украинкой, которой удалось пробиться во 2-й раунд тысячника в ОАЭ после Элины Свитолиной и Даяны Ястремской. 17 февраля свой стартовый матч на этих кортах также проведет Ангелина Калинина.