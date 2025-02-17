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WTA
17 февраля 2025, 12:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 12:07
2798
12

Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае

Марта в двух сетах выиграла у Катерины Синяковой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в ОАЭ

17 февраля 2025, 12:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 12:07
2798
12
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Катерину Синякову из Чехии, которая возглавляет парный рейтинг WTA.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) [Q] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц. За матч Марта отдала только одну свою подачу.

Следующей соперницей Костюк будет чемпионка Australian Open 2020 София Кенин, которая днем ранее прошла Донну Векич. Марта впервые в карьере встретится с Софией.

Костюк стала третьей украинкой, которой удалось пробиться во 2-й раунд тысячника в ОАЭ после Элины Свитолиной и Даяны Ястремской. 17 февраля свой стартовый матч на этих кортах также проведет Ангелина Калинина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
Вітаю Марту з перемогою. Враховуючи переїзд, спеку і ненайкраще самопочуття, матч провела непогано, та й суперниця для здобуття тонусу - та що треба. З Кенін теж має бути непросто.
А ще вітаю з проходом далі нашу "Лисичку" Єву. Сподіваюсь, ваші шляхи з Мартою перетнуться!
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+4
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Vlad Holl
Дуже непогана гра , особливо друга половина другого сету. Деякі розіграші просто чудові. З перемогою!
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+3
kollekciy
Марту з перемогою. 
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+2
roman75zpr
Уже молодец, поборолась! 
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+2
mevast
З перемогою Марто! Але гра не вразила. Надіюсь Марта сама пояснить свій стан на корті.
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+1
C.Пеклов
Молодець!Ще матч не почався ,як Марта викликала лікаря на корт.Не дивлячись на своє недомогання, Марта проявила волю до перемоги.Дай бог Марті здоров'я та успіху в наступному матчі!
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+1
Андрій Заліщук
Тяжко, але з перемогою!!!
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+1
Vitason
В ПЕРШОМУ СЕТІ ,ВОНА ВЗАГАЛІ НЕ НАПРУЖУЮЧИСЬ ВЗЯЛА,А ОТ В ДРУГОМУ ПРИЙШЛОСЬ НЕПОГАНО ТАК ВКЛЮЧАТИСЯ!АЛЕ ЩОСЬ МАРТА ТАК ТЯЖКО ОПИРАЛАСЬ НА РАКЕТКУ ІНОДІ,ЩО ЗДАЛОСЬ У НЕЇ ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ"ЯМ,БУДЕМ НАДІЯТИСЬ ,ЩО ЦЕ ЖАРА ТАК ВПЛИВАЄ!!
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+1
Alehandro
Якось занадто втомленою Марта виглядала після гри, як для першого матчу на турнірі, який, при цьому, тривав трохи більше години...
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+1
Олександр Науменко
З Софою буде важче.
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0
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