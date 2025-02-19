ФОТО. Третий день в Дубае: дожди, украинки – тай-брейки – 0:4, Даяна в огне

18 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) состоялся третий игровой день.

Во вторник были сыграны почти все матчи 1/16 финала. Четыре поединка были перенесены, поскольку большую часть времени шли дожди.

Три украинки провели поединки 2-го раунда: Марта Костюк и Элина Свитолина уступили Софии Кенин и Кларе Таусон соответственно, а Даяна Ястремская уверенно одолела Анастасию Потапову.

Костюк и Свитолина проиграли свои матчи в трех сетах, не сумев забрать решающие тай-брейки.

Вторая ракетка мира Ига Свентек станет следующей соперницей Даяны. Полька во 2-м круге одолела Викторию Азаренко.

Помимо Иги, 18 февраля также свои матчи сыграли остальные представительницы топ-5 рейтинга WTA. Арина Соболенко справилась с Вероникой Кудерметовой, Коко Гауфф неожиданно уступила Маккартни Кесслер, Жасмин Паолини (действующая победительница турнира) выиграла у Евы Лис, Джессика Пегула прошла Людмилу Самсонову, а Елена Рыбакина оказалась сильнее Моюки Утидзимы.

Четыре поединка 2-го раунда были перенесены на среду: Сорана Кырстя – Алиша Паркс, Белинда Бенчич – Эмма Наварро, Чжэн Циньвень – Пейтон Стернс, Маркета Вондроушова – Мирра Андреева.

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Результаты 3-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:

Ева Лис [Q] – Жасмин Паолини [4] – 2:6, 5:7

Ева Лис [Q] – [4] – 2:6, 5:7 Элизе Мертенс – Паула Бадоса [9] – 2:6, 1:6

Элизе Мертенс – [9] – 2:6, 1:6 Елена Рыбакина [6] – Моюка Утидзима [Q] – 6:3, 6:2

[6] – Моюка Утидзима [Q] – 6:3, 6:2 Диана Шнайдер [11] – Линда Носкова – 6:7 (8:10), 6:4, 3:6

– 6:7 (8:10), 6:4, 3:6 София Кенин – Марта Костюк – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)

– Марта Костюк – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) Людмила Самсонова – Джессика Пегула [5] – 0:6, 4:6

[5] – 0:6, 4:6 Виктория Азаренко – Ига Свентек [2] – 0:6, 2:6

[2] – 0:6, 2:6 Анастасия Потапова – Даяна Ястремская – 2:6, 3:6

– 2:6, 3:6 Коко Гауфф [3] – Маккартни Кесслер – 4:6, 5:7

Коко Гауфф [3] – – 4:6, 5:7 Арина Соболенко [1] – Вероника Кудерметова [Q] – 6:3, 6:4

[1] – Вероника Кудерметова [Q] – 6:3, 6:4 Эмма Радукану [Q] – Каролина Мухова [14] – 6:7 (6:8), 4:6

Эмма Радукану [Q] – [14] – 6:7 (6:8), 4:6 Клара Таусон – Элина Свитолина – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4)

Фотогалерея третьего игрового дня в Дубае:

К сожалению, фото украинок отсутствуют, поскольку они играли не на центральном корте. Однако на официальном сайте можно посмотреть хайлайты поединков:

Хайлайты поединков 3-го игрового дня на центральном корте