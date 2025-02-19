Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Третий день в Дубае: дожди, украинки – тай-брейки – 0:4, Даяна в огне
WTA
19 февраля 2025, 02:59 |
33
0

ФОТО. Третий день в Дубае: дожди, украинки – тай-брейки – 0:4, Даяна в огне

18 февраля состоялись почти все матчи 1/16 финала хардового турнира в Дубае

19 февраля 2025, 02:59 |
33
0
ФОТО. Третий день в Дубае: дожди, украинки – тай-брейки – 0:4, Даяна в огне
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) состоялся третий игровой день.

Во вторник были сыграны почти все матчи 1/16 финала. Четыре поединка были перенесены, поскольку большую часть времени шли дожди.

Три украинки провели поединки 2-го раунда: Марта Костюк и Элина Свитолина уступили Софии Кенин и Кларе Таусон соответственно, а Даяна Ястремская уверенно одолела Анастасию Потапову.

Костюк и Свитолина проиграли свои матчи в трех сетах, не сумев забрать решающие тай-брейки.

Вторая ракетка мира Ига Свентек станет следующей соперницей Даяны. Полька во 2-м круге одолела Викторию Азаренко.

Помимо Иги, 18 февраля также свои матчи сыграли остальные представительницы топ-5 рейтинга WTA. Арина Соболенко справилась с Вероникой Кудерметовой, Коко Гауфф неожиданно уступила Маккартни Кесслер, Жасмин Паолини (действующая победительница турнира) выиграла у Евы Лис, Джессика Пегула прошла Людмилу Самсонову, а Елена Рыбакина оказалась сильнее Моюки Утидзимы.

Четыре поединка 2-го раунда были перенесены на среду: Сорана Кырстя – Алиша Паркс, Белинда Бенчич – Эмма Наварро, Чжэн Циньвень – Пейтон Стернс, Маркета Вондроушова – Мирра Андреева.

Результаты 3-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:

  • Ева Лис [Q] – Жасмин Паолини [4] – 2:6, 5:7
  • Элизе Мертенс – Паула Бадоса [9] – 2:6, 1:6
  • Елена Рыбакина [6] – Моюка Утидзима [Q] – 6:3, 6:2
  • Диана Шнайдер [11] – Линда Носкова – 6:7 (8:10), 6:4, 3:6
  • София Кенин Марта Костюк – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)
  • Людмила Самсонова – Джессика Пегула [5] – 0:6, 4:6
  • Виктория Азаренко – Ига Свентек [2] – 0:6, 2:6
  • Анастасия Потапова – Даяна Ястремская – 2:6, 3:6
  • Коко Гауфф [3] – Маккартни Кесслер – 4:6, 5:7
  • Арина Соболенко [1] – Вероника Кудерметова [Q] – 6:3, 6:4
  • Эмма Радукану [Q] – Каролина Мухова [14] – 6:7 (6:8), 4:6
  • Клара Таусон Элина Свитолина – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4)

Фотогалерея третьего игрового дня в Дубае:

fotogalereya-tretyego-igrovogo-dnya-v-dubae
fotogalereya-tretyego-igrovogo-dnya-v-dubae-foto-1
fotogalereya-tretyego-igrovogo-dnya-v-dubae-foto-2
fotogalereya-tretyego-igrovogo-dnya-v-dubae-foto-3
fotogalereya-tretyego-igrovogo-dnya-v-dubae-foto-4

К сожалению, фото украинок отсутствуют, поскольку они играли не на центральном корте. Однако на официальном сайте можно посмотреть хайлайты поединков:

Хайлайты поединков 3-го игрового дня на центральном корте

По теме:
Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ
СВЕНТЕК: Дождь? Читала, спала, собирала LEGO. К сожалению, пришлось играть
Третья ракетка мира Гауфф вылетела из престижного турнира WTA 1000 в Дубае
WTA Дубай Ева Лис Жасмин Паолини Элизе Мертенс Паула Бадоса Елена Рыбакина Моюка Утидзима Диана Шнайдер Линда Носкова София Кенин Марта Костюк Людмила Самсонова Джессика Пегула Виктория Азаренко Ига Свёнтек Анастасия Потапова Даяна Ястремская Коко Гауфф Маккартни Кесслер Арина Соболенко Вероника Кудерметова Эмма Радукану Каролина Мухова Клара Таусон Элина Свитолина фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощание с Лигой чемпионов. Милан сыграл вничью с Фейеноордом
Футбол | 18 февраля 2025, 21:46 27
Прощание с Лигой чемпионов. Милан сыграл вничью с Фейеноордом
Прощание с Лигой чемпионов. Милан сыграл вничью с Фейеноордом

Итальянский гранд покинул турнир на стадии 1/16 финала

«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 18 февраля 2025, 07:45 7
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем

Фабио Уордли рассказал, возможен ли его бой с Александром

Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Бокс | 18.02.2025, 14:31
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
Теннис | 18.02.2025, 04:55
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР
Теннис | 18.02.2025, 17:28
ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР
ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 2
Футбол
Мейвезер назвал величайшего боксера за всю историю после себя
Мейвезер назвал величайшего боксера за всю историю после себя
17.02.2025, 00:39
Бокс
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13 1
Бокс
Роналдо назвал худшего игрока, с которым играл в Реале
Роналдо назвал худшего игрока, с которым играл в Реале
17.02.2025, 00:58
Футбол
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 3
Бокс
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
17.02.2025, 00:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем