ФОТО. Третий день в Дубае: дожди, украинки – тай-брейки – 0:4, Даяна в огне
18 февраля состоялись почти все матчи 1/16 финала хардового турнира в Дубае
18 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ) состоялся третий игровой день.
Во вторник были сыграны почти все матчи 1/16 финала. Четыре поединка были перенесены, поскольку большую часть времени шли дожди.
Три украинки провели поединки 2-го раунда: Марта Костюк и Элина Свитолина уступили Софии Кенин и Кларе Таусон соответственно, а Даяна Ястремская уверенно одолела Анастасию Потапову.
Костюк и Свитолина проиграли свои матчи в трех сетах, не сумев забрать решающие тай-брейки.
Вторая ракетка мира Ига Свентек станет следующей соперницей Даяны. Полька во 2-м круге одолела Викторию Азаренко.
Помимо Иги, 18 февраля также свои матчи сыграли остальные представительницы топ-5 рейтинга WTA. Арина Соболенко справилась с Вероникой Кудерметовой, Коко Гауфф неожиданно уступила Маккартни Кесслер, Жасмин Паолини (действующая победительница турнира) выиграла у Евы Лис, Джессика Пегула прошла Людмилу Самсонову, а Елена Рыбакина оказалась сильнее Моюки Утидзимы.
Четыре поединка 2-го раунда были перенесены на среду: Сорана Кырстя – Алиша Паркс, Белинда Бенчич – Эмма Наварро, Чжэн Циньвень – Пейтон Стернс, Маркета Вондроушова – Мирра Андреева.
Результаты 3-го игрового дня на турнире WTA 1000 в Дубае:
- Ева Лис [Q] – Жасмин Паолини [4] – 2:6, 5:7
- Элизе Мертенс – Паула Бадоса [9] – 2:6, 1:6
- Елена Рыбакина [6] – Моюка Утидзима [Q] – 6:3, 6:2
- Диана Шнайдер [11] – Линда Носкова – 6:7 (8:10), 6:4, 3:6
- София Кенин – Марта Костюк – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)
- Людмила Самсонова – Джессика Пегула [5] – 0:6, 4:6
- Виктория Азаренко – Ига Свентек [2] – 0:6, 2:6
- Анастасия Потапова – Даяна Ястремская – 2:6, 3:6
- Коко Гауфф [3] – Маккартни Кесслер – 4:6, 5:7
- Арина Соболенко [1] – Вероника Кудерметова [Q] – 6:3, 6:4
- Эмма Радукану [Q] – Каролина Мухова [14] – 6:7 (6:8), 4:6
- Клара Таусон – Элина Свитолина – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4)
Фотогалерея третьего игрового дня в Дубае:
К сожалению, фото украинок отсутствуют, поскольку они играли не на центральном корте. Однако на официальном сайте можно посмотреть хайлайты поединков:
- Видеообзор матча: София Кенин – Марта Костюк
- Видеообзор матча: Анастасия Потапова – Даяна Ястремская
- Видеообзор матча: Клара Таусон – Элина Свитолина
Хайлайты поединков 3-го игрового дня на центральном корте
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