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  4. На карандаше. Челси следит за 19-летним талантом Ман Юнайтеда
Англия
08 января 2025, 08:40 | Обновлено 08 января 2025, 08:41
445
0

На карандаше. Челси следит за 19-летним талантом Ман Юнайтеда

Кобби Мейну заинтересовал лондонский клуб

08 января 2025, 08:40 | Обновлено 08 января 2025, 08:41
445
0
На карандаше. Челси следит за 19-летним талантом Ман Юнайтеда
IMAGO. Кобби Мейну

Лондонский «Челси» проявляет предметный интерес к 19-летнему таланту «Манчестер Юнайтеда» Кобби Мейну.

Как отметила редакция The Guardian, пенсионеры пока только следят за развитием молодого полузащитника – активных шагов клуб делать не планирует.

Контракт Мейну с дьяволами рассчитан до лета 2027 года. Руководство клуба готово рассмотреть любое предложение по игроку, поскольку у красных есть определенные финансовые проблемы.

На счету Кобби 17 матчей в этом сезоне, однако отличиться результативным действием, полузащитник еще не успел.

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Кобби Мейну Манчестер Юнайтед Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: The Guardian
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