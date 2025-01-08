На карандаше. Челси следит за 19-летним талантом Ман Юнайтеда
Кобби Мейну заинтересовал лондонский клуб
Лондонский «Челси» проявляет предметный интерес к 19-летнему таланту «Манчестер Юнайтеда» Кобби Мейну.
Как отметила редакция The Guardian, пенсионеры пока только следят за развитием молодого полузащитника – активных шагов клуб делать не планирует.
Контракт Мейну с дьяволами рассчитан до лета 2027 года. Руководство клуба готово рассмотреть любое предложение по игроку, поскольку у красных есть определенные финансовые проблемы.
На счету Кобби 17 матчей в этом сезоне, однако отличиться результативным действием, полузащитник еще не успел.
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