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  4. Элина Свитолина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
08 января 2025, 08:20 |
200
0

Элина Свитолина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию благотворительного матча перед стартом Australian Open

08 января 2025, 08:20 |
200
0
Элина Свитолина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) проводит благотворительный матч перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025.

В среду в Мельбурне титулованная украинка играет против пятой ракетки мира и олимпийской чемпионки 2024 Чжэн Циньвень (Китай).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Свитолина пока не играла официальные поединки в новом сезоне, как и Чжэн. Для обеих Autralian Open будет первым турниром в 2025 году.

Ранее Элина и Чжэн не встречались между собой на уровне Тура.

Элина Свитолина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Элина Свитолина Чжэн Циньвень смотреть онлайн благотворительные матчи Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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