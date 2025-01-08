Элина Свитолина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию благотворительного матча перед стартом Australian Open
8 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 29) проводит благотворительный матч перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2025.
В среду в Мельбурне титулованная украинка играет против пятой ракетки мира и олимпийской чемпионки 2024 Чжэн Циньвень (Китай).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Свитолина пока не играла официальные поединки в новом сезоне, как и Чжэн. Для обеих Autralian Open будет первым турниром в 2025 году.
Ранее Элина и Чжэн не встречались между собой на уровне Тура.
Элина Свитолина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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