7 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступление на турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В стартовом раунде ее соперницей станет американка Кэти Волынец (WTA 59). Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.



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Даяна Ястремская

24-летняя украинка завершила 2024 год с переменным успехом. После впечатляющего полуфинала на Australian Open ее результаты ухудшились: с февраля по декабрь она одержала всего 12 побед при 21 поражении. Особенно неудачно Даяна выступала против соперниц из топ-100, проиграв семь матчей подряд с июля 2024 года.

В новом сезоне Ястремская пока не смогла прервать серию неудач, уступив в первом раунде турнира в Брисбене «нейтралке» Анастасии Потаповой со счетом 5:7, 4:6. В этом матче Даяна продемонстрировала низкий процент выигранных очков на первой и второй подаче – 57% и 47% соответственно. Несмотря на мощную и агрессивную манеру игры, Ястремская часто допускает большое количество невынужденных ошибок, что негативно сказывается на ее результатах.

Предстоящий Australian Open станет ключевым испытанием для Даяны, ведь ей нужно защищать полуфинал прошлого года и 780 рейтинговых очков, что в значительной мере обеспечивает её текущую 33-ю позицию в мире. Успешное выступление в Мельбурне может не только вернуть уверенность, но и исправить впечатление от провального 2024 года.





Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Кэти Волынец

23-летняя американка украинского происхождения провела успешный сезон в 2024 году, завершив его с показателем 46 побед и 24 поражения. Среди её достижений стоит выделить победу на турнире WTA 125 в Макарске, который стал крупнейшим трофеем в её карьере. Итогом года стало 58-е место в рейтинге WTA – результат, близкий к её карьерному максимуму (56-я позиция).

Волынец демонстрирует уверенную игру на хардовом покрытии, что подтверждают её победы над сильными соперницами, такими как Клара Таусон, Марта Костюк и Далма Галфи в конце прошлого сезона. На прошлой неделе она дошла до четвертьфинала турнира в Окленде, обыграв Эрику Андрееву (6:4, 6:7, 6:2) и Энн Ли (6:4, 6:3), показав выносливость и умение справляться с напряжёнными матчами.

Волынец известна своей стабильной игрой на задней линии и физической подготовкой, что позволяет ей успешно противостоять более агрессивным соперницам. Это качество будет важным в её противостоянии с Даяной Ястремской, особенно учитывая их предыдущий очный матч в 2023 году. Тогда на грунте Волынец сумела одержать победу в трёх сетах со счётом 2:6, 7:6, 6:3, несмотря на давление со стороны более мощной украинки.





Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Прогноз на матч

Матч обещает быть упорным, учитывая стиль обеих теннисисток: агрессивная игра Ястремской и стабильность Волынец могут привести к затяжным розыгрышам. Учитывая форму американки, её победу в предыдущей встрече и склонность обеих к длинным матчам, ставка на тотал больше 20.5 геймов за коэффициент 1.7 выглядит оправданной.