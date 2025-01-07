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  4. Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Англия
07 января 2025, 22:53 |
1868
3

Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи

Украинец дал категорический ответ ПСЖ

07 января 2025, 22:53 |
1868
3
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отказался от перехода во французский ПСЖ, сообщает журналист L'Equipe Лоик Танзи.

Так, парижский клуб и его главный тренер Луис Энрике были заинтересованы в подписании 22-летнего игрока. Однако тот отказался от перехода из-за того, что за ПСЖ выступает россиянин Матвей Сафонов.

Отмечается, что Илья достаточно чувствительно воспринимает тему войны в Украине, поэтому не захотел делить раздевалку с представителем рф.

Ранее сообщалось, что Забарным интересуются также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Матвей Сафонов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
Молодець. 
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+8
Vbolivalnyk-Peter
Ну не красава!!!?? Найкращий діючий футболіст України по всіх статтях...!!!
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+4
Alfred
Правильно
Ответить
+3
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