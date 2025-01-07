Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Украинец дал категорический ответ ПСЖ
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отказался от перехода во французский ПСЖ, сообщает журналист L'Equipe Лоик Танзи.
Так, парижский клуб и его главный тренер Луис Энрике были заинтересованы в подписании 22-летнего игрока. Однако тот отказался от перехода из-за того, что за ПСЖ выступает россиянин Матвей Сафонов.
Отмечается, что Илья достаточно чувствительно воспринимает тему войны в Украине, поэтому не захотел делить раздевалку с представителем рф.
Ранее сообщалось, что Забарным интересуются также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
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