Канониры без боеприпасов. Арсенал дома уступил Ньюкаслу в Кубке лиги
Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте
Вечером 7 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский Арсенал встречался с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс и потерпел домашнее поражение (0:2).
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На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины. После перерыва, на 51-й минуте, Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.
Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте матча и уже через две минуты получил желтую карточку.
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Ответный матч команды проведут 5 февраля на домашней арене сорок.
В другом полуфинале 8 января и 6 февраля встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.
Кубок английской лиги
1/2 финала. Первый матч. Лондон, 7 января
Арсенал – Ньюкасл – 0:2
Гол: Александер Исак, 37, Энтони Гордон, 51
Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Тимбер, Льюис-Скелли (Зинченко, 78), Райс, Партей (Жоржиньо, 59), Эдегор, Мартинелли, Хаверц, Троссард (Габриэл Жезус, 59).
Ньюкасл: Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Ливраменто, Тонали, Уиллок (Лонгстафф, 65), Жоэлинтон, Мерфи (Келли, 65), Гордон (Альмирон, 76), Исак (Барнс, 65).
Предупреждения: Зинченко, 80 – Жоэлинтон, 43, Гордон, 55, Ливраменто, 90+5.
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События матча
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