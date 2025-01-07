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Кубок Английской лиги
Арсенал
07.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Ньюкасл
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Англия
07 января 2025, 23:55 | Обновлено 08 января 2025, 00:27
450
2

Канониры без боеприпасов. Арсенал дома уступил Ньюкаслу в Кубке лиги

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте

07 января 2025, 23:55 | Обновлено 08 января 2025, 00:27
450
2
Канониры без боеприпасов. Арсенал дома уступил Ньюкаслу в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Арсенал встречался с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс и потерпел домашнее поражение (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины. После перерыва, на 51-й минуте, Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте матча и уже через две минуты получил желтую карточку.

❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч команды проведут 5 февраля на домашней арене сорок.

В другом полуфинале 8 января и 6 февраля встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. Лондон, 7 января

Арсенал – Ньюкасл – 0:2

Гол: Александер Исак, 37, Энтони Гордон, 51

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Тимбер, Льюис-Скелли (Зинченко, 78), Райс, Партей (Жоржиньо, 59), Эдегор, Мартинелли, Хаверц, Троссард (Габриэл Жезус, 59).

Ньюкасл: Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Ливраменто, Тонали, Уиллок (Лонгстафф, 65), Жоэлинтон, Мерфи (Келли, 65), Гордон (Альмирон, 76), Исак (Барнс, 65).

Предупреждения: Зинченко, 80 – Жоэлинтон, 43, Гордон, 55, Ливраменто, 90+5.

Фотогалерея

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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ВИДЕО. Удар от перекладины. Исак вывел Ньюкасл вперед в игре с Арсеналом
Ньюкасл Арсенал Лондон Александер Исак Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Ньюкасл Энтони Гордон Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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serhiy
Норм ).
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+2
Gargantua81
матч с Борнмутом обозначил, а матч с Ньюкаслом подтвердил, что Арсенал вошел в игровой кризис
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+1
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