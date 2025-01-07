Канониры без боеприпасов. Арсенал дома уступил Ньюкаслу в Кубке лиги

Вечером 7 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Арсенал встречался с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс и потерпел домашнее поражение (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины. После перерыва, на 51-й минуте, Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте матча и уже через две минуты получил желтую карточку.

❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч команды проведут 5 февраля на домашней арене сорок.

В другом полуфинале 8 января и 6 февраля встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. Лондон, 7 января

Арсенал – Ньюкасл – 0:2

Гол: Александер Исак, 37, Энтони Гордон, 51

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Тимбер, Льюис-Скелли (Зинченко, 78), Райс, Партей (Жоржиньо, 59), Эдегор, Мартинелли, Хаверц, Троссард (Габриэл Жезус, 59).

Ньюкасл: Дубравка, Холл, Берн, Ботман, Ливраменто, Тонали, Уиллок (Лонгстафф, 65), Жоэлинтон, Мерфи (Келли, 65), Гордон (Альмирон, 76), Исак (Барнс, 65).

Предупреждения: Зинченко, 80 – Жоэлинтон, 43, Гордон, 55, Ливраменто, 90+5.

Фотогалерея