Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Кубок Английской лиги
Арсенал
07.01.2025 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2025, 23:21 | Обновлено 06 января 2025, 23:22
125
0

Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 7 января в 22:00 по Киеву

06 января 2025, 23:21 | Обновлено 06 января 2025, 23:22
125
0
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января на «Эмирейтс» пройдет первый матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда при Артете постепенно стала серьезным претендентом на топ-титулы и настоящим грандом. В прошлом сезоне, вернувшись в Лигу чемпионов, и там смотрелись вполне неплохо, вылетев в плей-офф от Баварии, при этом отстав на пару очков от Манчестер Сити. Сейчас снова приходится быть догоняющим, но уже не для горожан, которым явно не до защиты титула - зато невероятную форму показывает Ливерпуль. Лондонский гранд без осечек не обошелся, и пока больше сосредоточен на споре за второе место с Челси. Победа над Брентфордом позволила его обойти, но 1:1 с Брайтоном бьет по шансам на второе место, тем более что подтянулись и другие преследователи. Неплохо получается и в других турнирах. В Кубке Лиги красно-белые успели пройти не только Болтон и Престон, но и Кристал Пэлас.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ньюкасл Юнайтед

Клуб при Эдди Хау пытается добиться успехов. Молодой менеджер быстро добился заметного успеха, выиграв в 2023-м году 4-е место в АПЛ. Да, возвращение в Лигу чемпионов в итоге получилось неудачным - при всех оговорках о силе соперников и неплохой игре было последнее место в квартете. Не все удавалось на внутренней арене. Но все же сороки добирались до полуфинала Кубка Лиги и закончили на 7-м месте в АПЛ. Да и в нынешнем розыгрыше в чемпионате команда, что не получила летом внятного усиления, смогла к концу года серией побед подняться на пятое место в АПЛ. Справились в прошлом туре и с Манчестер Юнайтед. Параллельно в Кубке Лиги получилось выбить Ноттингем Форест (по пенальти), Уимблдон, Челси и Брентфорд.

Статистика личных встреч

В последних четырех поединках команды поочередно обмениваются победами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в канониров. Но их соперник набрал форму, выдав полноценную серию побед на фоне нестабильности лондонского гранда. Ставим на гостей с форой +1 гол (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
7 января 2025 -
22:00
Ньюкасл
Фора Ньюкасла (+1) 1.71 Сделать ставку
По теме:
Даяна Ястремская – Кэти Волынец. Прогноз на матч турнира WTA 250 в Хобарте
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Аделаиде
Еще одна потеря. Полузащитник Арсенала выбыл из строя на 4–5 недель
Арсенал Лондон Ньюкасл Арсенал - Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Футбол | 06 января 2025, 11:19 23
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика

Процесс открытия второй допинг-пробы занимает от 6 до 8 недель

Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Футбол | 06 января 2025, 23:15 0
Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты миланского дерби

Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
Футбол | 06.01.2025, 17:19
Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06.01.2025, 01:47
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
Бокс | 06.01.2025, 08:34
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 15
Бокс
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
05.01.2025, 15:54 4
Футбол
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
05.01.2025, 23:42 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем