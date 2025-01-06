7 января на «Эмирейтс» пройдет первый матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда при Артете постепенно стала серьезным претендентом на топ-титулы и настоящим грандом. В прошлом сезоне, вернувшись в Лигу чемпионов, и там смотрелись вполне неплохо, вылетев в плей-офф от Баварии, при этом отстав на пару очков от Манчестер Сити. Сейчас снова приходится быть догоняющим, но уже не для горожан, которым явно не до защиты титула - зато невероятную форму показывает Ливерпуль. Лондонский гранд без осечек не обошелся, и пока больше сосредоточен на споре за второе место с Челси. Победа над Брентфордом позволила его обойти, но 1:1 с Брайтоном бьет по шансам на второе место, тем более что подтянулись и другие преследователи. Неплохо получается и в других турнирах. В Кубке Лиги красно-белые успели пройти не только Болтон и Престон, но и Кристал Пэлас.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ньюкасл Юнайтед

Клуб при Эдди Хау пытается добиться успехов. Молодой менеджер быстро добился заметного успеха, выиграв в 2023-м году 4-е место в АПЛ. Да, возвращение в Лигу чемпионов в итоге получилось неудачным - при всех оговорках о силе соперников и неплохой игре было последнее место в квартете. Не все удавалось на внутренней арене. Но все же сороки добирались до полуфинала Кубка Лиги и закончили на 7-м месте в АПЛ. Да и в нынешнем розыгрыше в чемпионате команда, что не получила летом внятного усиления, смогла к концу года серией побед подняться на пятое место в АПЛ. Справились в прошлом туре и с Манчестер Юнайтед. Параллельно в Кубке Лиги получилось выбить Ноттингем Форест (по пенальти), Уимблдон, Челси и Брентфорд.

Статистика личных встреч

В последних четырех поединках команды поочередно обмениваются победами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в канониров. Но их соперник набрал форму, выдав полноценную серию побед на фоне нестабильности лондонского гранда. Ставим на гостей с форой +1 гол (коэффициент - 1,71).