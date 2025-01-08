Арсенал – Ньюкасл – 0:2. Высокий полет сорок. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 1/2 финала Кубка английской лиги
Вечером 7 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский Арсенал встречался с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс и потерпел домашнее поражение (0:2).
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На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины.
На 51-й минуте Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.
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Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте матча и уже через две минуты получил желтую карточку.
Кубок английской лиги
1/2 финала. Первый матч. Лондон, 7 января
Арсенал – Ньюкасл – 0:2
Гол: Александер Исак, 37, Энтони Гордон, 51
Видео голов и обзор
Видеообзор матча ожидается вскоре
ГОЛ! 0:1. Александер Исак, 37 мин
События матча
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