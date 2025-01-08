Вечером 7 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Арсенал встречался с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс и потерпел домашнее поражение (0:2).

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На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины.

На 51-й минуте Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.

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Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте матча и уже через две минуты получил желтую карточку.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. Лондон, 7 января

Арсенал – Ньюкасл – 0:2

Гол: Александер Исак, 37, Энтони Гордон, 51

Видео голов и обзор

Видеообзор матча ожидается вскоре

ГОЛ! 0:1. Александер Исак, 37 мин