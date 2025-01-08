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Кубок Английской лиги
Арсенал
07.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Ньюкасл
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Англия
08 января 2025, 00:05 | Обновлено 08 января 2025, 00:08
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Арсенал – Ньюкасл – 0:2. Высокий полет сорок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

08 января 2025, 00:05 | Обновлено 08 января 2025, 00:08
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2
Арсенал – Ньюкасл – 0:2. Высокий полет сорок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 января состоялся первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Арсенал встречался с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс и потерпел домашнее поражение (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины.

На 51-й минуте Энтони Гордон удвоил перевес гостей в счете.

❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте матча и уже через две минуты получил желтую карточку.

Кубок английской лиги

1/2 финала. Первый матч. Лондон, 7 января

Арсенал – Ньюкасл – 0:2

Гол: Александер Исак, 37, Энтони Гордон, 51

Видео голов и обзор

Видеообзор матча ожидается вскоре

ГОЛ! 0:1. Александер Исак, 37 мин

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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andre_lui
Або гарматами по сороках
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andre_lui
Судячи з фото - так то пушкарі пролетіли
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0
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