Англия07 января 2025, 22:00 | Обновлено 07 января 2025, 22:08
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Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите поединок 7 января в 22:00 по Киеву
07 января 2025, 22:00 | Обновлено 07 января 2025, 22:08
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7 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги по футболу 2024/25 между командами Арсенал и Ньюкасл.
Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В системе канониров находится украинский защитник Александр Зинченко.
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
Арсенал – НьюкаслСмотреть трансляцию
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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