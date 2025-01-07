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Кубок Английской лиги
Арсенал
07.01.2025 22:00 – 64 0 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 января 2025, 22:00 | Обновлено 07 января 2025, 22:08
1109
1

Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите поединок 7 января в 22:00 по Киеву

07 января 2025, 22:00 | Обновлено 07 января 2025, 22:08
1109
1
Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги по футболу 2024/25 между командами Арсенал и Ньюкасл.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В системе канониров находится украинский защитник Александр Зинченко.

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Арсенал – Ньюкасл
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События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Арсенал Лондон Александр Зинченко смотреть онлайн Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Ньюкасл
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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