Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января состоится первый полуфинальный матч Кубка английской лиги по футболу 2024/25 между командами Арсенал и Ньюкасл.

Поединок пройдет на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В системе канониров находится украинский защитник Александр Зинченко.

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.