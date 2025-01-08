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Кубок Английской лиги
Арсенал
07.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Ньюкасл
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Англия
08 января 2025, 05:43 | Обновлено 08 января 2025, 06:13
433
0

Тут мяч не похож на тот, что в АПЛ. Артета нашел причину поражения Арсенала

Канониры проиграли Ньюкаслу в первом матче 1/2 финала Кубка лиги

08 января 2025, 05:43 | Обновлено 08 января 2025, 06:13
433
0
Тут мяч не похож на тот, что в АПЛ. Артета нашел причину поражения Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (0:2) выразил уверенность, что у его команды еще есть шансы выйти в финал турнира:

«Мы много раз били мяч над перекладиной. Это сложно, потому что эти мячи очень сильно улетают. Поэтому есть детали, которые мы можем выполнить лучше. Но это уже в прошлом – обратной дороги нет, и все зависит от следующего матча, это наша реальность.

Это только первый тайм. Когда я вижу, как команда играет, как мы справляемся со многими ситуациями и играем против очень сильной команды, я должен сказать, что я уверен, что мы сможем сделать это».

Коуч также акцентировал внимание на специфике мяча, который используется в Кубке лиги по сравнению с мячами для матчей Премьер-лиги. По словам Артеты, это также влияет на результативность:

«Он очень отличается от мяча Премьер-лиги и нужно приспосабливаться к этому, ведь он летит иначе. Когда его касаешься, трение тоже очень отличается, поэтому нужно адаптироваться».

Ответный матч 1/2 финала Кубка лиги «Ньюкасл» и «Арсенал» проведут 5 февраля на домашней арене сорок.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Ньюкасл Микель Артета пресс-конференция
Николай Степанов Источник: BBC
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