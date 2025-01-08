Тут мяч не похож на тот, что в АПЛ. Артета нашел причину поражения Арсенала

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (0:2) выразил уверенность, что у его команды еще есть шансы выйти в финал турнира:

«Мы много раз били мяч над перекладиной. Это сложно, потому что эти мячи очень сильно улетают. Поэтому есть детали, которые мы можем выполнить лучше. Но это уже в прошлом – обратной дороги нет, и все зависит от следующего матча, это наша реальность.

Это только первый тайм. Когда я вижу, как команда играет, как мы справляемся со многими ситуациями и играем против очень сильной команды, я должен сказать, что я уверен, что мы сможем сделать это».

Коуч также акцентировал внимание на специфике мяча, который используется в Кубке лиги по сравнению с мячами для матчей Премьер-лиги. По словам Артеты, это также влияет на результативность:

«Он очень отличается от мяча Премьер-лиги и нужно приспосабливаться к этому, ведь он летит иначе. Когда его касаешься, трение тоже очень отличается, поэтому нужно адаптироваться».

Ответный матч 1/2 финала Кубка лиги «Ньюкасл» и «Арсенал» проведут 5 февраля на домашней арене сорок.