Когда Снигур начнет матч финального раунда квалификации Australian Open?

9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Australian Open 2025.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой (WTA 144). Поединок начнется 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. В 2022 году Дарья разгромно проиграла Ребеке 3:6, 1:6 во 2-м раунде квалификации Аus Open.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку австралийского мейджора.

В отборе к АО-25 Снигур прошла Эмилану Аранго и Барбору Палицову. Масарова выиграла у Ирен Бурильо Эскориуэла 6:7 (6:8), 6:3, 6:1 и Анны Каролины Шмидловой 6:4, 7:5.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ