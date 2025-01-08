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Australian Open
08 января 2025, 08:50 | Обновлено 08 января 2025, 08:53
398
0

Когда Снигур начнет матч финального раунда квалификации Australian Open?

9 января Дарья сыграет против Ребеки Масаровой, ориентировочный старт – 02:00

08 января 2025, 08:50 | Обновлено 08 января 2025, 08:53
398
0
Когда Снигур начнет матч финального раунда квалификации Australian Open?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Australian Open 2025.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой (WTA 144). Поединок начнется 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. В 2022 году Дарья разгромно проиграла Ребеке 3:6, 1:6 во 2-м раунде квалификации Аus Open.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку австралийского мейджора.

В отборе к АО-25 Снигур прошла Эмилану Аранго и Барбору Палицову. Масарова выиграла у Ирен Бурильо Эскориуэла 6:7 (6:8), 6:3, 6:1 и Анны Каролины Шмидловой 6:4, 7:5.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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