Когда Снигур начнет матч финального раунда квалификации Australian Open?
9 января Дарья сыграет против Ребеки Масаровой, ориентировочный старт – 02:00
9 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) продолжит выступления в квалификации Australian Open 2025.
В финальном раунде отбора украинка сыграет против представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой (WTA 144). Поединок начнется 1-м запуском на корте №13. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. В 2022 году Дарья разгромно проиграла Ребеке 3:6, 1:6 во 2-м раунде квалификации Аus Open.
Победительница противостояния выйдет в основную сетку австралийского мейджора.
В отборе к АО-25 Снигур прошла Эмилану Аранго и Барбору Палицову. Масарова выиграла у Ирен Бурильо Эскориуэла 6:7 (6:8), 6:3, 6:1 и Анны Каролины Шмидловой 6:4, 7:5.
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