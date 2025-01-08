Определена соперница Снигур в финале квалификации Australian Open 2025

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 169) узнала соперницу в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

В решающем раунде отбора украинка сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144). Во 2-м круге квалов Масарова прошла Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 114) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

Australian Open 2025. Квалификация. 2-й раунд

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) [7] – Ребека Масарова (Швейцария) – 4:6, 5:7

Это была третья встреча соперниц. Ребека выиграла второе очное противостояние.

Ранее Снигур и Масарова играли между собой один раз. В 2022 году Дарья разгромно проиграла Ребеке 3:6, 1:6 во 2-м раунде квалификации Аus Open.

В отборе к АО-25 Снигур прошла Эмилану Аранго и Барбору Палицову. Масарова, помимо Шмидловой, выиграла у Ирен Бурильо Эскориуэла 6:7 (6:8), 6:3, 6:1.

Дарья и Ребека выйдут на корт 9 января. Ориентировочное время начала игры будет определено позже.