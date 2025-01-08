Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена соперница Снигур в финале квалификации Australian Open 2025
Australian Open
08 января 2025, 03:02 |
96
0

Определена соперница Снигур в финале квалификации Australian Open 2025

Ребека Масарова переиграла Анну Каролину Шмидлову во 2-м раунде в двух сетах

08 января 2025, 03:02 |
96
0
Определена соперница Снигур в финале квалификации Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребека Масарова

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 169) узнала соперницу в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

В решающем раунде отбора украинка сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144). Во 2-м круге квалов Масарова прошла Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 114) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

Australian Open 2025. Квалификация. 2-й раунд

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) [7] – Ребека Масарова (Швейцария) – 4:6, 5:7

Это была третья встреча соперниц. Ребека выиграла второе очное противостояние.

Ранее Снигур и Масарова играли между собой один раз. В 2022 году Дарья разгромно проиграла Ребеке 3:6, 1:6 во 2-м раунде квалификации Аus Open.

В отборе к АО-25 Снигур прошла Эмилану Аранго и Барбору Палицову. Масарова, помимо Шмидловой, выиграла у Ирен Бурильо Эскориуэла 6:7 (6:8), 6:3, 6:1.

Дарья и Ребека выйдут на корт 9 января. Ориентировочное время начала игры будет определено позже.

По теме:
Когда пройдет жеребьевка основной сетки Australian Open 2025?
Матч Снигур на Aus Open завершен досрочно. Украинка вышла в финал отбора
Дарья Снигур – Барбора Палицова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ребека Масарова Дарья Снигур Анна Каролина Шмидлова Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯСТРЕМСКАЯ: «Подумала, мол, ладно, я просто расслаблюсь и буду играть»
Теннис | 08 января 2025, 01:26 2
ЯСТРЕМСКАЯ: «Подумала, мол, ладно, я просто расслаблюсь и буду играть»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Подумала, мол, ладно, я просто расслаблюсь и буду играть»

Даяна – про победу над Кэти Волынец в 1-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте

Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07 января 2025, 08:57 10
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории

Жузеп разочарован игрой Джека Грилиша

Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 07.01.2025, 16:40
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Футбол | 07.01.2025, 22:53
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07.01.2025, 07:50
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
06.01.2025, 22:29 2
Футбол
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
06.01.2025, 04:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем