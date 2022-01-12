Без шансов. Снигур выбыла из квалификации чемпионата Австралии

Украинка за один час в двух сетах проиграла Ребеке Масаровой из Испании

  • 12.01.2022 05:50
  • 442 просмотра
  • 2 комментария
Без шансов. Снигур выбыла из квалификации чемпионата Австралии
© БТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 152) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
В поединке второго раунда квалификации украинка в двух сетах проиграла Ребеке Масаровой из Испании (WTA 163). Матч длился ровно 1 час. Снигур 5 раз проиграла свою подачу и не смогла оказать серьезного сопротивления.

Australian Open 2022

Женщины, квалификация. Второй раунд

Ребека Масарова (Испания) – Дарья Снигур (Украина) [31] – 6:3, 6:1

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 06:14
    0
    Изначально против соперника, которая сильно подаёт шансов не было.
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    Muskrat2
    Muskrat2, 12.01.2022 06:14
    -3
    Гудбай, Брежнефф.
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