Без шансов. Снигур выбыла из квалификации чемпионата Австралии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 152) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В поединке второго раунда квалификации украинка в двух сетах проиграла Ребеке Масаровой из Испании (WTA 163). Матч длился ровно 1 час. Снигур 5 раз проиграла свою подачу и не смогла оказать серьезного сопротивления.
Australian Open 2022
Женщины, квалификация. Второй раунд
Ребека Масарова (Испания) – Дарья Снигур (Украина) [31] – 6:3, 6:1
Источник — Sport.ua
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