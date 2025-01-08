ФОТО. Как выглядит разбитая ракетка Ястремской
Наверное, эти эмоции все-таки помогли Даяне собраться в матче против Энн Ли
8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.
После того, как во второй партии Ли сравняла на 5:5, а Ястремская упустила 5 сетболов, Даяна разбила ракетку об корт. Наверное, этот выплеск эмоций все-так помог ей одержать в итоге победу.
В четвертьфинале соревнований в Хобарте Ястремская сыграет против Маккартни Кесслер.
ФОТО. Как выглядит разбитая ракетка Ястремской
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