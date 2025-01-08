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  4. ФОТО. Как выглядит разбитая ракетка Ястремской
WTA
08 января 2025, 06:53 |
953
0

ФОТО. Как выглядит разбитая ракетка Ястремской

Наверное, эти эмоции все-таки помогли Даяне собраться в матче против Энн Ли

08 января 2025, 06:53 |
953
0
ФОТО. Как выглядит разбитая ракетка Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.

После того, как во второй партии Ли сравняла на 5:5, а Ястремская упустила 5 сетболов, Даяна разбила ракетку об корт. Наверное, этот выплеск эмоций все-так помог ей одержать в итоге победу.

В четвертьфинале соревнований в Хобарте Ястремская сыграет против Маккартни Кесслер.

ФОТО. Как выглядит разбитая ракетка Ястремской

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Даяна Ястремская – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
фото Даяна Ястремская Энн Ли WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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