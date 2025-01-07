Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Коуч «бело-синих» хочет усилить несколько позиций
Киевское «Динамо» начало подготовку ко второй части нынешнего сезона. На тренировочные сборы с киевским клубом поехали несколько новичков, среди которых украинский защитник Богдан Слюбик, принадлежащий львовскому «Руху».
По сообщению ТаТоТаке, Александр Шовковский хочет подписать нескольких исполнителей уже в зимнее трансферное окно.
По информации источника, киевскому клубу нужны: центральный защитник, правый защитник, один из вингеров и нападающий. Именно эти позиции активно мониторят скауты «Динамо».
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» подпишет защитника национальной сборной Украины.
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