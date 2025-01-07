Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский

Киевское «Динамо» начало подготовку ко второй части нынешнего сезона. На тренировочные сборы с киевским клубом поехали несколько новичков, среди которых украинский защитник Богдан Слюбик, принадлежащий львовскому «Руху».

По сообщению ТаТоТаке, Александр Шовковский хочет подписать нескольких исполнителей уже в зимнее трансферное окно.

По информации источника, киевскому клубу нужны: центральный защитник, правый защитник, один из вингеров и нападающий. Именно эти позиции активно мониторят скауты «Динамо».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» подпишет защитника национальной сборной Украины.