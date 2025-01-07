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  4. Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 09:57 |
2278
0

Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский

Коуч «бело-синих» хочет усилить несколько позиций

07 января 2025, 09:57 |
2278
0
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» начало подготовку ко второй части нынешнего сезона. На тренировочные сборы с киевским клубом поехали несколько новичков, среди которых украинский защитник Богдан Слюбик, принадлежащий львовскому «Руху».

По сообщению ТаТоТаке, Александр Шовковский хочет подписать нескольких исполнителей уже в зимнее трансферное окно.

По информации источника, киевскому клубу нужны: центральный защитник, правый защитник, один из вингеров и нападающий. Именно эти позиции активно мониторят скауты «Динамо».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» подпишет защитника национальной сборной Украины.

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Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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