Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб «Динамо» Загреб из Хорватии.

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Начало товарищеского матча запланировано на 9 января в 16:00 по Киеву.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Следующие спарринги горняки проведут 15 января – против болгарских клубов ЦСКА София и Лудогорец.

Шахтер – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча