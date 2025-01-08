Шахтер Донецк

Шахтер – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Донецкий «Шахтер» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды будет клуб «Динамо» Загреб из Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 9 января в 16:00 по Киеву.
Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.
Следующие спарринги горняки проведут 15 января – против болгарских клубов ЦСКА София и Лудогорец.
Шахтер – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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