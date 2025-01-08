Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 07:15 | Обновлено 08 января 2025, 07:31
230
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Шахтер – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

08 января 2025, 07:15 | Обновлено 08 января 2025, 07:31
230
0
Шахтер – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб «Динамо» Загреб из Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 9 января в 16:00 по Киеву.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Следующие спарринги горняки проведут 15 января – против болгарских клубов ЦСКА София и Лудогорец.

Шахтер – Динамо Загреб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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