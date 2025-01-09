Среда, 8 января, в лагере «Шахтера» в Белеке прошла в предвкушении контрольного поединка с «Динамо» Загребом. Футболисты с нетерпением ждут первого матча года, а тренерский штаб соответственно скорректировал тренировку.

В отличие от предыдущих дней, команда утром не посещала фитнес-зал, а начала работу сразу на футбольном поле. Сессия была очень насыщена игровыми элементами.

После разминки горняки провели серию упражнений на удержание мяча: работали двумя группами в ограниченном пространстве с использованием маленьких ворот. А большая часть занятия была отведена игре, где команды выполняли определенные тренерские задания.

«Шахтер» проведет первый спарринг зимнего межсезонья – с загребским «Динамо» – 9 января в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер предматчевую тренировку перед первым спаррингом в 2025 году