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Украина. Премьер лига
09 января 2025, 06:07 | Обновлено 09 января 2025, 06:15
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ФОТО. Шахтер предматчевую тренировку перед первым спаррингом в 2025 году

Донецкая команда сыграет товарищеский матч против хорватского Динамо Загреб

09 января 2025, 06:07 | Обновлено 09 января 2025, 06:15
130
0
ФОТО. Шахтер предматчевую тренировку перед первым спаррингом в 2025 году
ФК Шахтер

Среда, 8 января, в лагере «Шахтера» в Белеке прошла в предвкушении контрольного поединка с «Динамо» Загребом. Футболисты с нетерпением ждут первого матча года, а тренерский штаб соответственно скорректировал тренировку.

В отличие от предыдущих дней, команда утром не посещала фитнес-зал, а начала работу сразу на футбольном поле. Сессия была очень насыщена игровыми элементами.

После разминки горняки провели серию упражнений на удержание мяча: работали двумя группами в ограниченном пространстве с использованием маленьких ворот. А большая часть занятия была отведена игре, где команды выполняли определенные тренерские задания.

«Шахтер» проведет первый спарринг зимнего межсезонья – с загребским «Динамо» – 9 января в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер предматчевую тренировку перед первым спаррингом в 2025 году

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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