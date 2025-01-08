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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 06:57 | Обновлено 08 января 2025, 07:09
330
1

ФОТО. Тренировка Шахтера. Руки вверх, если хорошо отработал занятие

Команда горняков набирает форму в зимнее межсезонье

08 января 2025, 06:57 | Обновлено 08 января 2025, 07:09
330
1
ФОТО. Тренировка Шахтера. Руки вверх, если хорошо отработал занятие
ФК Шахтер

Во вторник, 7 января, футболисты «Шахтера» продолжили плановую работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Донецкая команда провела утреннюю тренировку на поле и получила дополнительную нагрузку в тренажерном зале.

Основная сессия, правда, тоже началась с посещения фитнес-центра, а затем подопечные Марино Пушича поработали над держанием мяча, тактическими упражнениями, моделировали ситуации 1 в 1 и провели двустороннюю игру двумя командами.

Горняки целенаправленно готовятся к первому товарищескому матчу этого года. При этом все имеющиеся футболисты занимаются в общей группе, включая исполнителей юношеского состава.

Во второй половине дня по заданию тренерского штаба «оранжево-черные» выполнили силовую работу в спортзале гостиничного комплекса в Белеке.

Первый контрольный поединок зимнего межсезонья «Шахтер» проведет с загребским «Динамо» в четверг, 9 января, в 16:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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