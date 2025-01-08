ФОТО. Тренировка Шахтера. Руки вверх, если хорошо отработал занятие

Во вторник, 7 января, футболисты «Шахтера» продолжили плановую работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Донецкая команда провела утреннюю тренировку на поле и получила дополнительную нагрузку в тренажерном зале.

Основная сессия, правда, тоже началась с посещения фитнес-центра, а затем подопечные Марино Пушича поработали над держанием мяча, тактическими упражнениями, моделировали ситуации 1 в 1 и провели двустороннюю игру двумя командами.

Горняки целенаправленно готовятся к первому товарищескому матчу этого года. При этом все имеющиеся футболисты занимаются в общей группе, включая исполнителей юношеского состава.

Во второй половине дня по заданию тренерского штаба «оранжево-черные» выполнили силовую работу в спортзале гостиничного комплекса в Белеке.

Первый контрольный поединок зимнего межсезонья «Шахтер» проведет с загребским «Динамо» в четверг, 9 января, в 16:00 по киевскому времени.