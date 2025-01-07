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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 07:34 | Обновлено 07 января 2025, 07:39
89
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Насыщенный понедельник на сборах в Турции

Коуч Марино Пушич сделал акцент на тактике и работе с мячом

07 января 2025, 07:34 | Обновлено 07 января 2025, 07:39
89
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Насыщенный понедельник на сборах в Турции
ФК Шахтер

Зимние сборы «Шахтера» в турецком Белеке набирают обороты. В понедельник, 6 января, подопечные Марино Пушича имели две интенсивные тренировки.

Утренняя сессия началась с посещения тренажерного зала, а затем игроки отправились на футбольный газон, где выполнили разминку и упражнения на удержание мяча. Большая часть занятия была посвящена работе над различными тактическими аспектами.

После обеда «оранжево-черные» снова собрались на поле и провели насыщенную тренировку, состоявшую из разминки, работы с мячом в формате 4 на 4 на 4, отработку атакующих действий и т.д. В заключение тренерский штаб предложил футболистам игровой турнир на 3 команды.

В Турции «Шахтер» готовится к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – с «Брестом» (22 января) и дортмундской «Боруссией» (29 января).

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видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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