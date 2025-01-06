ФОТО. Шахтер в Турции сыграл мини-турнир, готовясь к возобновлению сезона

Тривають збори «Шахтаря» в турецькому Белеку, куди чемпіони України прибули напередодні. У неділю, 5 січня, донецька команда провела друге тренування на турецькому півдні.

До старту заняття тренерський штаб і партнери привітали Дмитра Різника із нагородою найкращому гравцю «Шахтаря» в 2024 році, яку воротареві почесно вручив наставник «гірників» Маріно Пушич.

Сесія складалася з розігріву у фітнес-центрі, розминки на полі, вправ на тримання мʼяча й роботи над тактичними елементами. На звершення відбувся міні-турнір трьох команд по семеро гравців у кожній. Вісі футболісти здорові та працюють у загальній групі.

У Туреччині «Шахтар» цілеспрямовано готується до заключних матчів основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА – з «Брестом» (22 січня) та «Борусією» (29 січня).