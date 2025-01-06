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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 04:47 | Обновлено 06 января 2025, 06:18
123
0

ВИДЕО. Речь Пушича на первой тренировке Шахтера на сборах в Турции

К составу горняков присоединился легионер Кевин Келси из Венесуэлы

06 января 2025, 04:47 | Обновлено 06 января 2025, 06:18
123
0
ВИДЕО. Речь Пушича на первой тренировке Шахтера на сборах в Турции
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел первую тренировку 2025 года на зимних сборах в Турции. Во время первой встречи команды речь высказала Марино Пушич. В состав горняков вернутся Кевина Келси, легионер из Венесуэлы.

4 января в Турции стартовали зимние сборы «Шахтера». Накануне игроки и тренеры команды прибыли в Белек, а затем провели первую тренировку в 2025 году.

Перед началом занятия партнеры поздравили с днем ​​рождения бразильского вингера «оранжево-черных» Кевина и тепло встретили венесуэльского нападающего Келси, вернувшегося в расположение клуба после почти годовой аренды. Также к подопечным обратился главный тренер Марино Пушич, наметив план работы в ближайшие недели.

Первую тренировку дончане открыли активацией в фитнес-зале, после чего уже на поле состоялась разминка и тестирование физических кондиций игроков. Заметим, что тренерский штаб привлек в собрание первой команды несколько футболистов юношеского состава «горняков».

В Турции Шахтер целенаправленно готовится к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – с Брестом (22 января) и Боруссией Д (29 января).

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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