ВИДЕО. Речь Пушича на первой тренировке Шахтера на сборах в Турции

Донецкий «Шахтер» провел первую тренировку 2025 года на зимних сборах в Турции. Во время первой встречи команды речь высказала Марино Пушич. В состав горняков вернутся Кевина Келси, легионер из Венесуэлы.

4 января в Турции стартовали зимние сборы «Шахтера». Накануне игроки и тренеры команды прибыли в Белек, а затем провели первую тренировку в 2025 году.

Перед началом занятия партнеры поздравили с днем ​​рождения бразильского вингера «оранжево-черных» Кевина и тепло встретили венесуэльского нападающего Келси, вернувшегося в расположение клуба после почти годовой аренды. Также к подопечным обратился главный тренер Марино Пушич, наметив план работы в ближайшие недели.

Первую тренировку дончане открыли активацией в фитнес-зале, после чего уже на поле состоялась разминка и тестирование физических кондиций игроков. Заметим, что тренерский штаб привлек в собрание первой команды несколько футболистов юношеского состава «горняков».

В Турции Шахтер целенаправленно готовится к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – с Брестом (22 января) и Боруссией Д (29 января).