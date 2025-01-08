Украинский экс-игрок Шахтера рассказал, почему не играл в футбол более года

Бывший хавбек сборной Украины и донецкого «Шахтера» Дмитрий Гречишкин рассказал, почему больше года не играл в футбол, разорвав контракт с клубом в Турции:

«Моей последней командой был Сакарьяспор. К сожалению, так получилось, что клуб на меня не рассчитывал. В ситуации, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, мне пришлось подавать в суд. Я его выиграл и сейчас в поиске новых вариантов продолжения карьеры.

В середине 2021 года перешел в турецкий Генчерберлиги из Александрии. Мне поступило неплохое предложение. Хотя были и другие, но вариант из Генчерберлиги показался наиболее серьезным, поскольку клуб сразу направил контракт. На семейном совете решили, что это будет лучшим вариантом. Все-таки в Турции тепло, команда из столицы – Анкары. Также заочно мне сбросили фотографии базы, тренировочные условия, понравилось все. А когда я увидел сам все своими глазами, то без сомнений подписал контракт.

У Турции очень серьезное первенство. Даже в Первую лигу приезжают качественные легионеры и местные футболисты качественные. Это я говорю не только потому, что я здесь играл. На самом деле эта лига интересна, интенсивна. В разговорах с другими игроками понимаю, что с каждым годом сюда труднее попасть. Требования к футболистам растут. Здесь и хорошие стадионы.

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Быстро ли овладел общением? Некоторое время это заняло, но с самого начала ко мне в команде хорошо относились. А спустя некоторое время приехал Александр Беляев (сейчас выступает за Александрию), и это, конечно, еще быстрее помогало адаптироваться в новом коллективе. Тем более что у Генчерберлиги был переводчик, поэтому особых проблем не возникало. Этот период своей карьеры я вспоминаю с теплотой, поэтому и сейчас переживаю за команду, хочу, чтобы она как можно быстрее вернулась в Суперлигу, где ей место, но пока не все хорошо складывается.

В Сакарьяспор я перешел по ходу сезона и сначала мне доверяли, потом на мое место начали ставить другого футболиста, дальше – снова меня. У меня еще был год контракта, но разговаривал с руководством, которое мне полностью доверяло. Нужно было думать, перевозить ли семью из Анкары. Просто в Турции часто бывает, что с началом нового сезона состав команды меняется едва ли не полностью, и эти моменты, на всякий случай, нужно было предвидеть.

Когда я вернулся из отпуска, тренер сообщил, что на меня не рассчитывает. Руководство и наставник перекладывали ответственность друг на друга. Такое бывает. В результате нам не удалось мирно разойтись, поэтому пришлось прибегнуть к другим средствам. Как я уже сказал, суд оказался на моей стороне. И это уже перевернутая страница.

Конечно, досадно – перейти в команду и через полгода идти в суд. Я пытался договориться с клубом. У меня был действующий контракт, но с их стороны никаких встречных шагов не было. Сообщили, что буду тренироваться отдельно от команды. Я проконсультировался по этому поводу с юристами, которые сказали, что такое невозможно: мол, я иностранец, и если меня уберут из команды, то смело можно идти в суд, так теряется не только трансферная цена, но и игровая практика. До последнего не хотел принимать радикальных решений, но другого пути, как оказалось, не было. И что самое интересное, что в Сакарьяспоре мне не дали четкого ответа, почему так произошло.

Что представлял собой Сакарьяспор? У них классный стадион, фаны всегда поддерживают команду. Но, если сравнивать базу, например, с Генчерберлиги, то здесь есть к чему стремиться. Но в Сакарьяспоре сейчас идет реконструкция полей, базы, так что все у них, думаю, будет хорошо. Дело в том, что в Первой лиге Турции выступает 20 команд, и практически все коллективы перед стартом сезона ставят задачу выхода в элиту. В турнирной таблице плотность безумная. От зоны вылета до места, позволяющего бороться за повышение в классе, часто всего пять очков. Две-три победы – и ты наверху или наоборот. Поэтому клубы и стараются, чтобы инфраструктура была на уровне.

Да, нахожусь в поиске новой команды. Есть ли варианты? Конкретики нет. Общаюсь с агентами, но дальше разговоров дело пока не доходит. Адаптировался ли к Турции? Все нормально. Здесь дружелюбные люди. Местные жители любят, когда ты по-турецки говоришь какие-то фразы, улыбаются. В нашем доме есть люди и из Украины, стараемся держаться вместе, помогаем друг другу. Особых бытовых проблем здесь не встречал.

Выучил ли турецкий язык? Нет, некоторые слова могу сказать, но не более того. Какие ближайшие цели? Конечно хочу вернуться в футбол. Я полон сил и желаний. Я самостоятельно поддерживаю форму, благо, я сам по себе подчиняюсь режиму. Осталось дело за малым – найти свою команду».