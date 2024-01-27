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  4. ГРЕЧИШКИН: «В турецком футболе говорить могут одно, а делать — другое»
Турция
27 января 2024, 12:20 |
337
0

ГРЕЧИШКИН: «В турецком футболе говорить могут одно, а делать — другое»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал разрыв контракта с «Сакарьяспором»

27 января 2024, 12:20 |
337
0
ГРЕЧИШКИН: «В турецком футболе говорить могут одно, а делать — другое»
ФК Сакарьяспор. Дмитрий Гречишкин

Как уже сообщал Sport.ua, бывший полузащитник «Шахтера», «Ильичевца», «Черноморца», «Зари» и «Александрии» Дмитрий Гречишкин стал свободным агентом.

О причинах досрочного ухода из турецкого «Сакарьяспора» (текущее 6-е место в Первой лиге) 32-летний футболист рассказал в интервью нашему сайту.

— Контракт с прежним клубом разорвал в одностороннем порядке, по своей инициативе. Сейчас я в поиске новой команды, — начал Гречишкин.

— В этом сезоне вы ни разу не выходили на поле. Травмы не было?

— Нет, это не травма.

— Что именно не устраивало в «Сакарьяспоре»? Почему пошли на разрыв контракта?

— Скажу коротко. Это турецкий футбол, порой здесь все быстро меняется: говорить могут одно, а делать — другое.

— Футбол как игра в Турции разительно отличается от нашего?

— Турецкий футбол более открытый, в нем меньше тактики. В игровом плане все, в принципе, устраивало. Тут довольно хороший уровень чемпионата.

— Правильно понимаю, новую команду вы ищете в той же Турции?

— Скажу так: приму решение, исходя из того, какие варианты будут на руках.

Дмитрий Гречишкин перешел в «Сакарьяспор» в конце января прошлого года из другого турецкого клуба, «Генчлербирлиги». В минувшем сезоне Гречишкин провел за команду из города Адапазары 12 матчей, а вот в нынешнем не сыграл ни разу.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Полесье» и «Карпаты» отказались от защитника «Днепра-1», узнав его запросы по зарплате.

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Дмитрий Гречишкин Сакарьяспор расторжение контракта чемпионат Турции по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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