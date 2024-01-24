Полесье и Карпаты отказались от защитника Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, во время зимней паузы в чемпионате «Полесье» и «Карпаты» проявляли интерес к левому защитнику Василию Кравцу, который мог активировать опцию разрыва контракта с «Днепром-1» в одностороннем порядке.

Однако ни житомирский, ни львовский клуб не смогли (а скорее, не захотели) потянуть зарплату футболиста. По имеющимся данным, Кравец хотел зарабатывать в новом клубе более 30 тысяч евро в месяц.

Как следствие, защитник остается на меньшей зарплате в «Днепре-1», с которым связан контрактом до 30 июня 2026 года.

26-летний Кравец перешел в днепровский клуб летом прошлого года из «Ворсклы» (по данным Transfermarkt, за 800 тысяч евро). В текущем сезоне воспитанник львовского футбола провел за «спортклубовцев» 19 матчей во всех турнирах.

«Днепр-1» занимает 2-е место в УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах.

Сейчас команда Юрия Максимова находится на тренировочных сборах в Турции, где в четверг проведет первый зимний спарринг, с австрийским «Штурмом».