Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Днепр-1
25.01.2024 15:00 - : -
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 16:42 | Обновлено 24 января 2024, 16:45
243
0

Днепр-1 – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 25 января в 15:30 по киевскому времени

24 января 2024, 16:42 | Обновлено 24 января 2024, 16:45
243
0
Днепр-1 – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и австрийский клуб «Штурм» из Граца.

Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Для «Днепра-1» предстоящая игра станет первой в рамках подготовки ко второй части нынешнего сезона.

В текущем чемпионате Австрии «Штурм» сейчас занимает второе место (11 побед, 4 ничьи, 2 поражения, мячи 28-12), отставая на 2 очка от лидера турнира и бессменного чемпиона последних десяти лет – клуба «РБ Зальцбург».

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале спортивного клуба «Днепр-1».

По теме:
Шеф Славии: «Мы с первого дня на стороне Украины, я сам усыновил сироту»
ЛНЗ – Варта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Ференцварош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Днепр-1 Штурм Грац
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Футбол | 24 января 2024, 06:10 2
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является вторым фаворитом на трофей

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24 января 2024, 04:06 22
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны

«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым

Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Футбол | 24.01.2024, 10:35
Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Наполи попытается купить Судакова летом 2024. Но есть одно условие
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Футбол | 24.01.2024, 17:05
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Теннис | 24.01.2024, 04:56
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 2
Бокс
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
22.01.2024, 21:58 1
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 22
Футбол
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 30
Футбол
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 37
Война
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
23.01.2024, 20:50 14
Теннис
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
22.01.2024, 19:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем