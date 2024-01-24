В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и австрийский клуб «Штурм» из Граца.

Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Для «Днепра-1» предстоящая игра станет первой в рамках подготовки ко второй части нынешнего сезона.

В текущем чемпионате Австрии «Штурм» сейчас занимает второе место (11 побед, 4 ничьи, 2 поражения, мячи 28-12), отставая на 2 очка от лидера турнира и бессменного чемпиона последних десяти лет – клуба «РБ Зальцбург».

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале спортивного клуба «Днепр-1».