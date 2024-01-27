Юрий МАКСИМОВ: «Сейчас на результат не смотрим»

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал о первых днях на зимних сборах и прокомментировал результат товарищеского матча против австрийского «Штурма» (1:2).

– Юрий Вильевич, как для команды прошла первая неделя сборов?

– На сборах всегда тяжело. Футболисты втягиваются в работу. Самое главное, чтобы не было серьезных травм. Время от времени, как всегда на сборах, у кого-то есть незначительные повреждения, кто-то испытывает временный дискомфорт. В таких случаях даем паузу игроку, кто-то занимается индивидуально. Одним словом, продолжается привычный для этого времени процесс.

У нас очень хорошие условия для работы, за что могу только поблагодарить руководство клуба и организаторов сборов. Особенно важно то, что в нашем эксклюзивном распоряжении поле хорошего качества на стадионе. Кроме нас, на нем никто не работает, и этот фактор позволит сохранить хорошее состояние газона как можно дольше.

– Первая неделя обычно мало кому из футболистов нравится из-за необходимости много работать над силой и выносливостью ...

– Действительно, в эти дни всегда есть крепатура у футболистов, накапливается усталость. Но со временем все привыкают, втягиваются, и идет обычная работа.

– Когда Вы сами были футболистом, тоже не любили эти тяжелые первые дни сборов?

– Всегда было трудно. Но отмечу, что у нас в то время условия были совсем не такие, как сейчас. Немного хуже было. И в грязи играли, и вещи негде было высушить. Приходилось бороться за место на батарее, чтобы форма ко второй тренировке успела подсохнуть.

– Видно, что футболисты в отпуске не бездельничали, а начали тренировки уже готовыми к нагрузкам?

– Да, здесь надо отдать должное ребятам. Заметно, что они профессионалы, следят за собой и выполняли необходимую работу во время отпуска.

– Понятно, что результат контрольных матчей на сборах не является важным, но болельщики все равно не могут не обращать внимание на игры. Лично вы довольны первым спаррингом?

– Да, неплохо выглядели, и молодежь могу отметить. Было заметно, что ноги налились – все-таки на песке работаем. Состоялась первая игра, и на результат мы не смотрим. Сейчас вопрос добычи его любой ценой не идет. Важнее посмотреть футболистов, каково их состояние, как они мыслят на поле, какое желание проявляют. У нас добавились молодые футболисты – следим за ними. Также меняли схему: сначала играли в четыре защитника, потом попробовали сыграть в три. Сыграем, смотрим, выбираем, что будет лучше для команды.

– Много говорят о работе «Днепра-1» на песке. В чем преимущество тренировок на таком покрытии?

– При работе на песке по-другому начинают работать мышцы, связки. Появляется сила в ногах. И потом, после перехода на поле, это дает свои плоды.

– Далее на сборе постепенно будет смещаться акцент на игровых упражнениях и контрольных матчах?

– Да, до этого мы ежедневно проводили одну из тренировок на песке, а дальше будем набирать форму в основном через игры.