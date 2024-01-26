25 января состоялся товарищеский матч между командами «Днепр-1» и «Штурм» Грац. Игра завершилась победой австрийского клуба со счетом 2:1.

Единственный гол в составе днепрян забил 19-летний Даниэль Кивинда. После навеса с углового Кивинда подстроился под мяч, ударил пяткой в стиле Златана Ибрагимовича и забил гол.

Для «Днепра-1» это был первый матч в 2024 году.

Товарищеский матч. 25 января

Днепр-1 – Штурм – 1:2

Голы: Байрет, 12, Прасс, 30 – Кивинда, 72

Видео голов и обзор матча: