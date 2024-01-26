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Товарищеские матчи
Днепр-1
25.01.2024 15:30 – FT 1 : 2
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 04:01 |
63
1

Днепр-1 – Штурм – 1:2. Шедевр Кивинды в стиле Ибрагимовича. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 января 2024, 04:01 |
63
1
Днепр-1 – Штурм – 1:2. Шедевр Кивинды в стиле Ибрагимовича. Видео голов
ФК Днепр-1

25 января состоялся товарищеский матч между командами «Днепр-1» и «Штурм» Грац. Игра завершилась победой австрийского клуба со счетом 2:1.

Единственный гол в составе днепрян забил 19-летний Даниэль Кивинда. После навеса с углового Кивинда подстроился под мяч, ударил пяткой в стиле Златана Ибрагимовича и забил гол.

Для «Днепра-1» это был первый матч в 2024 году.

Товарищеский матч. 25 января

Днепр-1 – Штурм – 1:2

Голы: Байрет, 12, Прасс, 30 – Кивинда, 72

Видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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Весняна Сова
Жесть. Тут по грi десь 1-7)
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