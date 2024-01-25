Днепр-1 проиграл в первом матче 2024 года

«Днепр-1» провел первый контрольный матч на сборе в Турции, а соперником был австрийский «Штурм». Украинская команда уступила со счетом 1:2.

Единственный гол «Днепра-1» забил Кивинда.

СК Днепр-1 – Штурм (Грац, Австрия) 1:2

Голы: Байрет (12), Прасс (30), Кивинда (72)

Днепр-1: 1 тайм: 1. Волынец, 3. Адамюк, 39. Сваток (кап), 5. Сарапий, 11. Мирошниченко, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 22. Рубчинский, 9. Гуцуляк, 20. Горбунов, 7. Филиппов.

2 тайм: 33. Юрчук, 30. Кравец, 6. Горин, 66. Авраменко, 42. Пасич, 19. Витиньо, 23. Баденко, 88. Мельниченко, 14. Гаджиев, 28. Маркос Андре, 99. Кивинда