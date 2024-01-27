Бывший игрок сборной Украины разорвал контракт с турецким клубом

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Дмитрий Гречишкин завершил трудовые отношения с клубом «Сакарьяспор», который выступает во втором по силе футбольном дивизионе Турции.

32-летний украинец перешел в «Сакарьяспор» в конце января прошлого года из другого турецкого клуба, «Генчлербирлиги». В минувшем сезоне Гречишкин провел за команду из города Адапазары 12 матчей, а вот в текущем на поле не появлялся.

На родине воспитанник донецкого «Олимпика» выступал за «Шахтер», «Ильичевец», «Черноморец», «Зарю» и «Александрию». С «горняками» Гречишкин дважды становился чемпионом страны. В 2013 году он провел 2 матча за сборную Украины, которую тогда тренировал Михаил Фоменко.

Ранее Sport.ua сообщал, что «Полесье» и «Карпаты» отказались от защитника «Днепра-1», узнав его запросы по зарплате.