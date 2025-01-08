Атлетик Бильбао

8 января на «Король Абдалла Спортс Сити» (Джидда) пройдет матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Атлетик» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда с 2022-го года снова играет под руководством Вальверде. Поначалу новая каденция Эрнесто в Бильбао не давала ожидаемого прогресса, хотя все равно баски прибавили сразу. Но потом был прошлогодний триумф, когда получилось выиграть первый за 40 лет кубок, да и в Примере тогда клуб закончил на 5-й позиции. Более того, и сейчас удается не сбавлять обороты. Возвращение в Лигу Европы получилось удачным, в 6 матчах 2024-го года принесла выездную ничью с Ромой и 5 побед. В Примере Атлетик собрал 10 побед и 36 очков - лучше проявили себя в 2024-м году только тройка главных грандов. Новый календарный год начали с кубкового поединка с УД Логроньес. И прошли его только по пенальти, после нулевой ничьей в игровое время.

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Барселона

Клуб в прошлом сезоне снова остался без трофеев. В итоге Лопетеги после раздумий все-таки уволил Хави, хотя тот отказался от данного еще зимой обещания покинуть пост летом. В итоге тренером стал Флик, и, казалось, это было попаданием в десятку. Особенно после того, как сине-гранатовые устроили разгромы Баварии и Реалу, причем в Мадриде. Но потом пошел резкий спад, и если в Лиге чемпионов ситуацию быстро стабилизировали, то в Примере каталонцы откровенно сдулись, показывая с ноября статистику на уровне аутсайдера: всего 1 победа и 5 очков в 7 турах. При этом больше чем клуб проигрывал не самым сильным противникам - Реалу Сосьедад, Лас-Пальмас, Леганесу (причем последним дома), а после 1:2 с Атлетико отдали ему лидерство. В январе в кубке с Барбастро, конечно, отвели душу, выиграли 4:0 - но там уж очень слаб был соперник. Еще и ситуация вокруг Дани Ольмо, по данным инсайдеров, непросто переживается в раздевалке - футболисты не понимают, почему Лапорта допустил отказ в регистрации.

Статистика личных встреч

В трех последних Эль Класико кулес только раз, в августе, выиграли у басков.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы сине-гранатовых, но, кажется, они явно не в форме. Ждем, что подопечные Вальверде не проиграют (коэффициент - 1,99).