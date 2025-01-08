В среду, 8 января, в Джидде (Саудовская Аравия) остоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Атлетик» и «Барселона».

Фаворитом встречи считались каталонцы, но баски не были безнадежными андердогами. Многие ожидали, что они дадут команде Ханси Флика хороший бой. Так, в принципе, и случилось.

Игроки «Барселоны» постепенно добились игрового перевеса и на 17-й минуте повели в счете. Гол забил Гави, который, как известно, большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы. 0:1.

Пропущенный гол привел к тому, что под занавес первого тайма «блауграна» отдала баскам инициативу, но те на заключительных минутах перед отдыхом свои шансы отыграться не использовали. А вполне могли огорчить Щенсны, который в воротах каталонцев заметно нервничал всю встречу.

Вскоре после перерыва игроки «Барселоны» усилиями Ямала свой перевес укрепили. 2:0! Стоит отметить, что ассист Ламину сделал Гави. Тут же мог поразить ворота «Атлетика» Левандовски, но в ворота из отменного положения не попал.

Фора в два гола позволила подопечным Флика несколько сбавить обороты, что, как и в первом тайме, оказалось на руку игрокам «Атлетика». Они перехватили инициативу и едва-едва не вернулись в игру. На 82-й минуте де Маркос поразил ворота «Барселоны», но сделал это из офсайда. На 87-й минуте ситуация повторилась, когда Щенсны пробил Иньяки Уильямс.

В результате каталонцы выстояли и прошли в финал Суперкубка, где ждут победителя второго полуфинала, в котором 9 января сыграют «Реал» Мадрид и «Мальорка».

Суперкубок Испании. Полуфинал

«Атлетик» Бильбао – «Барселона» – 0:2

Гави, 17, Ямал, 53.

Беренгер, 51 – Кунде, 76.

«Атлетик» Бильбао: Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Лекуэ (де Маркос, 63), Прадос (Весга, 63), Гаурегисар, Унаи Гомес, Беренгер, Иньяки Уильямс, Гурусета (Нико Уильямс, 63).

«Барселона»: Щенсны, Бальде (Мартин, 83), Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо (Гарсия, 83), Гави (де Йонг, 73), Рафинья, Ямал (Фермин Лопес, 63), Левандовски (Ферран Торрес, 73).

Арбитр: Мигель Анхель Ортис (Испания).

Стадион: «Король Абдалла Спорт Сити» (Джидда, Саудовская Аравия).

АТЛЕТИК – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА