Ханс ФЛИК: «Целью была победа, и мы её достигли»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал выход в финал Суперкубка Испании после победы над «Атлетиком» с счётом 2:0.

«Когда мы ехали на матч в автобусе, мы уже праздновали одну маленькую победу – это регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора. На поле мы также хотели победить, и считаю, что команда заслужила эту победу. У нас были моменты, когда мы теряли контроль над игрой, но в целом я остался довольным.

Целью была победа, и мы её достигли. Также приятно, что Гави забил после травмы. Ламин забил прекрасный гол, это подчеркивает, насколько он талантлив.

Мы молодая команда, и у нас всё впереди. Уже второй матч подряд мы играем на ноль. Это, наверное, опыт Войцеха Щенсны. Сегодня моё решение снова выпустить его на поле, и я не ошибся», – прокомментировал Флик.

«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании.