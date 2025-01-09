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09 января 2025, 04:10 | Обновлено 09 января 2025, 04:16
13
0

Ханс ФЛИК: «Целью была победа, и мы её достигли»

«Барселона» здобула перемогу над «Атлетіком» з Більбао

09 января 2025, 04:10 | Обновлено 09 января 2025, 04:16
13
0
Ханс ФЛИК: «Целью была победа, и мы её достигли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал выход в финал Суперкубка Испании после победы над «Атлетиком» с счётом 2:0.

«Когда мы ехали на матч в автобусе, мы уже праздновали одну маленькую победу – это регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора. На поле мы также хотели победить, и считаю, что команда заслужила эту победу. У нас были моменты, когда мы теряли контроль над игрой, но в целом я остался довольным.

Целью была победа, и мы её достигли. Также приятно, что Гави забил после травмы. Ламин забил прекрасный гол, это подчеркивает, насколько он талантлив.

Мы молодая команда, и у нас всё впереди. Уже второй матч подряд мы играем на ноль. Это, наверное, опыт Войцеха Щенсны. Сегодня моё решение снова выпустить его на поле, и я не ошибся», – прокомментировал Флик.

«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании.

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Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу Атлетик - Барселона Гави Ламин Ямал Ханс-Дитер Флик
Олександр Сільченко Источник: Marca
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