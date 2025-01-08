ФОТО. Муж Свитолиной пробился в четвертьфинал турнира АТР 250 в Окленде
Гаэль Монфис одолел Яна-Леннарда Штруффа во 2-м раунде соревнований в Новой Зеландии
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) вышел в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Во 2-м раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл 9-го сеяного Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 42) за 1 час и 30 минут.
ATP 250 Окленд. Хард. 1/4 финала
Ян-Леннард Штруфф (Германия) [9] – Гаэль Монфис (Франция) – 1:6, 6:7 (5:7)
Это была третья встреча соперников. Монфис выиграл все 3 очных противостояния.
Гаэль впервые с июня 2024 года дошел до стадии 1/4 финала. Тогда он в полуфинале уступила на травяных соревнованиях на Мальорке.
В четвертьфинале Окленда Монфис сыграет против лаки-лузера Факундо Диаса Акосты (Аргентина), который уже переиграл Кэмерона Норри и Себастьяна Баэса.
Монфис добыл третью победу в четырех матчах в 2025 году. Единственное его поражение – Новаку Джоковичу во 2-м круге Брисбена. На старте турнира на новозеландских кортах Гаэль оформил крутой камбек против Педро Мартинеса.
ФОТО. Муж Свитолиной пробился в четвертьфинал турнира АТР 250 в Окленде
Age? How about ageless 😜@Gael_Monfils becomes the oldest @ASB_Classic quarter-finalist since 1970 with a 6-1 7-6 victory over Struff at #ASBClassic25 pic.twitter.com/3hXLhhZYzq— Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2025
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