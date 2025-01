Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) вышел в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Во 2-м раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах переиграл 9-го сеяного Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 42) за 1 час и 30 минут.

ATP 250 Окленд. Хард. 1/4 финала

Ян-Леннард Штруфф (Германия) [9] – Гаэль Монфис (Франция) – 1:6, 6:7 (5:7)

Это была третья встреча соперников. Монфис выиграл все 3 очных противостояния.

Гаэль впервые с июня 2024 года дошел до стадии 1/4 финала. Тогда он в полуфинале уступила на травяных соревнованиях на Мальорке.

В четвертьфинале Окленда Монфис сыграет против лаки-лузера Факундо Диаса Акосты (Аргентина), который уже переиграл Кэмерона Норри и Себастьяна Баэса.

Монфис добыл третью победу в четырех матчах в 2025 году. Единственное его поражение – Новаку Джоковичу во 2-м круге Брисбена. На старте турнира на новозеландских кортах Гаэль оформил крутой камбек против Педро Мартинеса.

ФОТО. Муж Свитолиной пробился в четвертьфинал турнира АТР 250 в Окленде

Age? How about ageless 😜@Gael_Monfils becomes the oldest @ASB_Classic quarter-finalist since 1970 with a 6-1 7-6 victory over Struff at #ASBClassic25 pic.twitter.com/3hXLhhZYzq