8 марта на «Эстади Олимпико» пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда с ее уровнем заслуг и амбиций тяжело пережила итог прошлого сезона, который не принес ни единого трофея. После такого тут сменился тренер, и вместо своего, легендарного как футболиста, но неопытного как наставника, Хави, сменил куда более маститый Флик. Ханси уже раздобыл первый трофей в Каталонии, победив в Суперкубке Испании. Но борьба за основные титулы еще впереди.

Немец может добиться и требла, и даже четырех трофеев. На неделе начинался для его подопечных плей-офф Лиги чемпионов, с Бенфикой. Там, играя даже в меньшинстве с середины первого тайма, выиграли 1:0. Позади первый полуфинал Копы дель Рей, с 4:4 против Атлетико. С ним же, а также с Реалом, идет гонка нос к носу в Примере. Реал Сосьедад в прошлом туре обыграли уверенно и крупно - итоговый счет составил 4:0.

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Осасуна

Клуб долгое время играл под руководством Аррасате. Он начинал с Сегунды, а на пике добирался до финала кубка и седьмого места в Примере. Вот только это было в 2023-м году, а прошлый сезон уже был проведен на спаде, начиная от поражения в первом же раунде квалификации Лиги конференций и до отката на 11-е место в Ла Лиге.

Ожидаемо летом сменился наставник. Висенте Морено перспективно начинал, но постепенно его подопечные оказались практически на той же скромной позиции, на которой закончили весной прошлую темпораду. А после того, как выбили в кубке Атлетик, уступили Реалу Сосьедад. После этого были максимум ничьи и в Примере. Так закончили и с Валенсией дома - та смогла отыграться на 3:3 голом на 87-й минуте.

Статистика личных встреч

У каталонского гранда было шесть побед кряду. Но в сентябре он на выезде проиграл 2:4.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе хозяев поля, причем довольно легкой. Гости сейчас не в форме, тут стоит ставить на победу фаворита с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,87).