Дарья Снигур – Барбора Палицова. Почему снялась чешка? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Australian Open 2025
8 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) прошла Барбору Палицову (Чехия, WTA 179) во 2-м раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился со счетом 6:3, 1:0 в пользу украинки. После первого гейма второй партии чешка отказалась продолжать противостояние из-за плохого самочувствия.
В финальном раунде отбора к Australian Open Снигур сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144).
Видеообзор матча Дарья Снигур – Барбора Палицова доступен на официальном сайте Australian Open.
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