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  4. Дарья Снигур – Барбора Палицова. Почему снялась чешка? Видеообзор матча
Australian Open
08 января 2025, 06:08 | Обновлено 08 января 2025, 06:15
188
0

Дарья Снигур – Барбора Палицова. Почему снялась чешка? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда квалификации Australian Open 2025

08 января 2025, 06:08 | Обновлено 08 января 2025, 06:15
188
0
Дарья Снигур – Барбора Палицова. Почему снялась чешка? Видеообзор матча
ФТУ. Дарья Снигур

8 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) прошла Барбору Палицову (Чехия, WTA 179) во 2-м раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 1:0 в пользу украинки. После первого гейма второй партии чешка отказалась продолжать противостояние из-за плохого самочувствия.

В финальном раунде отбора к Australian Open Снигур сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144).

Видеообзор матча Дарья Снигур – Барбора Палицова доступен на официальном сайте Australian Open.

❗️ Видеообзор матча Дарья Снигур – Барбора Палицова

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Дарья Снигур Барбора Палицова теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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