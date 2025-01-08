Дарья Снигур – Барбора Палицова. Почему снялась чешка? Видеообзор матча

8 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) прошла Барбору Палицову (Чехия, WTA 179) во 2-м раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 1:0 в пользу украинки. После первого гейма второй партии чешка отказалась продолжать противостояние из-за плохого самочувствия.

В финальном раунде отбора к Australian Open Снигур сыграет против Ребеки Масаровой (Швейцария, WTA 144).

Видеообзор матча Дарья Снигур – Барбора Палицова доступен на официальном сайте Australian Open.

❗️ Видеообзор матча Дарья Снигур – Барбора Палицова