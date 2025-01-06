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  4. Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 15:42 |
1173
1

Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом

Игорь Ермаков высказался о президенте «Ингульце»

06 января 2025, 15:42 |
1173
1
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Александр Поворознюк

Ассистент главного тренера львовских «Карпат» Игорь Ермаков высказался о своем бывшем работодателе – президенте «Ингульца» Александре Поворознюке:

«Я с ним общался лично, скажем так, физически, офлайн, давайте это назовем. Один раз – на подписании контракта. Был я, главный тренер и Александр Григорьевич. И еще два раза мы общались по телефону.

Ходит ли он с автоматом по базе? Он мне его не демонстрировал. Возможно, где-то там под курткой что-то и было. Александр Григорьевич – такой действительно незаурядный человек, особенно в нашем футболе. Кому-то может нравиться, не нравиться, как он себя ведет, это его стиль. Он ведет себя так, как считает нужным. Каждый делает свои выводы. Но со своей стороны могу сказать, что он очень-очень-очень глубоко разбирается в футболе. Он помнит такие вещи, которые даже мы, тренеры, не могли вспомнить – кто, на какой минуте, с каким счетом, где, как. Что касается оценки футболистов: любого человека можно ввести в заблуждение, но с ним такие моменты не проходят. То есть он всегда требует максимум.

Он близок к команде. На всех домашних играх он присутствовал. В раздевалке я не видел его ни разу. На тренировки он несколько раз приезжал, но это не были такие моменты, что он постоянно находится с нами в процессе или находится с нами в раздевалке».

Ранее об Александре Поворознюке высказался Младен Бартулович.

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Игорь Ермаков Карпаты Львов Ингулец Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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Комментарии 1
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Tower Bridge
Ну кто воспринял Кварцяного, тому и Поворознюк нормальный.  Такие вокруг нас постоянно.
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