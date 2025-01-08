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  4. Даяна Ястремская – Энн Ли. Очередной камбек и 1/4 финала. Видеообзор матча
WTA
08 января 2025, 08:35 |
417
0

Даяна Ястремская – Энн Ли. Очередной камбек и 1/4 финала. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда турнира WTA 250 в Хобарте

08 января 2025, 08:35 |
417
0
Даяна Ястремская – Энн Ли. Очередной камбек и 1/4 финала. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.

Даяна на старте соревнований в Хобарте выиграла у Кэти Волынец (США, WTA 59). Тогда она также отдала первую партию и оформила камбек.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Энн Ли

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Даяна Ястремская Энн Ли теннисные видеообзоры видео WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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