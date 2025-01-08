Даяна Ястремская – Энн Ли. Очередной камбек и 1/4 финала. Видеообзор матча

8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.

Даяна на старте соревнований в Хобарте выиграла у Кэти Волынец (США, WTA 59). Тогда она также отдала первую партию и оформила камбек.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Энн Ли