WTA08 января 2025, 08:35 |
417
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Даяна Ястремская – Энн Ли. Очередной камбек и 1/4 финала. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда турнира WTA 250 в Хобарте
08 января 2025, 08:35 |
417
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8 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) переиграла Энн Ли (США, WTA 91) во 2-м раунде турнира WTA 250 в Хобарте, Австралия.
Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу украинки за 2 часа и 10 минут.
Даяна на старте соревнований в Хобарте выиграла у Кэти Волынец (США, WTA 59). Тогда она также отдала первую партию и оформила камбек.
Видеообзор матча Даяна Ястремская – Энн Ли
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