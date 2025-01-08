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Магдебург
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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 07:23 | Обновлено 08 января 2025, 07:50
384
0

Динамо Киев – Магдебург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

08 января 2025, 07:23 | Обновлено 08 января 2025, 07:50
384
0
Динамо Киев – Магдебург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб «Магдебург» из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 10 января в 15:00 по Киеву.

Спарринг проводится на стадионе Kaya Palazzo в турецком городе Белек.

Следующие спарринги динамовцы проведут против команд: ФКСБ [Стяуа] (12 января), Видзев (13 января), ЦСКА 1948 (16 января).

Динамо Киев – Магдебург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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