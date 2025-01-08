Динамо Киев – Магдебург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Киевское «Динамо» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником киевской команды будет клуб «Магдебург» из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 10 января в 15:00 по Киеву.
Спарринг проводится на стадионе Kaya Palazzo в турецком городе Белек.
Следующие спарринги динамовцы проведут против команд: ФКСБ [Стяуа] (12 января), Видзев (13 января), ЦСКА 1948 (16 января).
Динамо Киев – Магдебург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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