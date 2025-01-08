Киевское «Динамо» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды будет клуб «Магдебург» из Германии.

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Начало товарищеского матча запланировано на 10 января в 15:00 по Киеву.

Спарринг проводится на стадионе Kaya Palazzo в турецком городе Белек.

Следующие спарринги динамовцы проведут против команд: ФКСБ [Стяуа] (12 января), Видзев (13 января), ЦСКА 1948 (16 января).

Динамо Киев – Магдебург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча