Помощник Шовковского объяснил поражение Динамо в первом матче года

Ассистент главного тренера «Динамо» Олег Гусев прокомментировал первый контрольный матч киевлян в новом году – команда проиграла «Магдебургу1:3.

– Каковы итоги первых пяти дней тренировочного сбора команды?

– Все идет согласно плану. Подготовку расписали, все выполняется, слава Богу, все ребята здоровы. Первые матчи всегда тяжелы. Мы ожидали именно такой игры, соперник очень серьезный, практически готовый к сезону. Это для них последняя игра. Поэтому мы уступали в микроэпизодах, что и привело к такому результату.

– Важно ли было, в каком состоянии будет первый соперник?

– Да, важно, но на самом деле у нас был небольшой выбор соперников. Мы выбрали «Магдебург», поскольку это добротная команда. Посмотрели и новичков – как они выглядели на фоне такого соперника.

– Насколько уже готовы стать частью первой команды динамовские юноши, которые сейчас на сборе?

– Ребята усердно работают, виден потенциал. Нужно работать. Вы же видели, были моменты, где они немного выпадали. Но все в их руках, они трудятся с первой командой. У них впереди важная игра в Юношеской Лиге УЕФА. А пока они набирают форму и набираются опыта, работая с основной командой.

– Показалось, что «Динамо» создало даже больше моментов, чем «Магдебург»…

– Мы ведь не готовились конкретно к этой игре. Повторюсь, было видно, что соперник выглядит свежее, находится в оптимальной форме. А мы только начали подготовку, тренируемся пятый день. Результат сегодня не был для нас на первом месте.

– Какое впечатление на тренерский штаб произвела игра футболистов, находящихся на просмотре в команде – Окона и Слюбика?

– Учитывая, что они защитники, а мы пропустили три мяча, значит, где-то недоработали. А дальше будем смотреть, будем работать.