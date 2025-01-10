Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Разница в фазах подготовки команд была слишком очевидной
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Магдебург» – «Динамо» Киев - 3:1
Голы: Гнака, 3, Атик, 12, Югоне, 84 – Буяльский, 87
На 28 минуте Николай Шапаренко («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).
На 71 минуте Виталий Буяльский («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).
«Магдебург»: Райманн – Наджомбе, Югоне, Матисен, Гебер – Гнака – Бурчу, Атик, Эль-Ханкури, Герхер – Карс.
«Динамо» Киев (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Михавко (Дячук, 31), Окон, Караваев – Шапаренко, Ищенко – Брагару, Пихаленок (Саленко, 31), Волошин – Герреро (Пономаренко, 31).
«Динамо» Киев (2 тайм): Моргун – Вивчаренко, Дячук (Биловар, 61), Слюбык, Тымчик – Рубчинский, Михайленко, Саленко (Буяльский, 61) – Кабаев, Пономаренко (Ванат, 61), Герич.
Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).
Удары (в створ): 11 (6) – 8 (4)
Угловые: 9 – 3
Оффсайды: 1 – 1.
МАГДЕБУРГ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
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и отамана прямо там
по кругу пустят ржавые засранцы
а в Європі ми гордони