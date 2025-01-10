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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.01.2025 15:00 – FT 1 : 3
Магдебург
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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 16:52 |
915
17

Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах

Разница в фазах подготовки команд была слишком очевидной

10 января 2025, 16:52 |
915
17
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
facebook.com/1.fcmagdeburg

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Магдебург» – «Динамо» Киев - 3:1

Голы: Гнака, 3, Атик, 12, Югоне, 84 – Буяльский, 87

На 28 минуте Николай Шапаренко («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).

На 71 минуте Виталий Буяльский («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).

«Магдебург»: Райманн – Наджомбе, Югоне, Матисен, Гебер – Гнака – Бурчу, Атик, Эль-Ханкури, Герхер – Карс.

«Динамо» Киев (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Михавко (Дячук, 31), Окон, Караваев – Шапаренко, Ищенко – Брагару, Пихаленок (Саленко, 31), Волошин – Герреро (Пономаренко, 31).

«Динамо» Киев (2 тайм): Моргун – Вивчаренко, Дячук (Биловар, 61), Слюбык, Тымчик – Рубчинский, Михайленко, Саленко (Буяльский, 61) – Кабаев, Пономаренко (Ванат, 61), Герич.

Стадион: «Kaya Palazzo Hotels & Resorts» (Белек, Турция).

Удары (в створ): 11 (6) – 8 (4)
Угловые: 9 – 3
Оффсайды: 1 – 1.

МАГДЕБУРГ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 18
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Pavel_i_CO
На ДНОнєтскє сьогодні свято)) Лугандони будуть хороводи навколо лєніна водити, попиваючи бояришнік)
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+2
Frank Piter
Еще вчера дырявые смеялись над ничьей Шахтера против участника основного этапа ЛЧ, а сегодня напишут оговорки, что 3-1 против команды второго дивизиона Германии это всего-лишь товарняк.  Дырявые такие дырявые 
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+2
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА  ХАРАШО ПАРАБОТАЛИ СЕВОДНЯ  ПРЕЯТНА УДЕВЛЕН ЧЬТО ТАК МНОГА АКАУНТАВ СЕВОДНЯ ВЫШЛИ НА ВОЛЮ ,,ТЕ САМИЕ АКАУНТИ КАТОРИЕ МИ ПРЯТАЛИ КАГДА НАС ПЯЛИЛИ ФСЕ В ЛЕГИ ЧЕМПЕОНАВ И МАКАЛИ В ГАВНО ОЙ В ЕМБЛЕМУ НАШЕВО ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА В УПЕЕЛ СЕВОДНЯ ФСЕ ПАЛУЧЯТ ДАПАЛНИТЕЛЬНУЮ ПАЙКУ ЗА ПРАДУКТИВНУЮ РАБОТУ НАДЕЮСЬ САПЕРЕМСЯ ЭТИМ САСТАВАМ КАГДА НАС АПЯТЬ БУДУТ ШПИЛИТЬ В ЛЕГИ ЧЕМПЕОНОВ ФСЕ ПАДРЯД ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ  КРОТО БОТО БАНДА НАШ ДЕВИЗ НА ПОЛ ШИШЕЧКИ НЕ ПИДАРАС 
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+1
Gargantua81
трудно комментировать даже новичков. подождем следующих матчей
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Лига
Как год новый начнёшь, так его и проведёшь, не останавливайся динамо
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0
Strontium
Капец.  Завтра передовица в Дойче спорт
 Der Club надер чемпиона всей Украины!
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0
Фанькин кот
Все считали, что дынамка суркисова уже пробила дно в еврокубках. И тут снизу постучали - ноунейм со второй Бундеслиги 
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0
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FunnyCat_____
по случаю ничего незначащего поражения ДК в товарняке, в Макеевке объявлен праздник с песнями и танцами
-------------
сегодня праздник у девчат
за гаражами будут танцы
и отамана прямо там
по кругу пустят ржавые засранцы 
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-1
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Khafre
Динамо знов програло в футбол
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-1
Khafre
Короче, міжнародні матчі це не наше, в України Динамо Боги, всіх рвем
а в Європі ми гордони
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-3
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