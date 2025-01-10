В пятницу, 10-го января, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся немецкий «Магдебург» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 15:00.

Свою череду товарищеских матчей этой зимой начинает и киевское «Динамо», ведь команде Александра Шовковского, также, как и донецкому «Шахтеру», уже скоро предстоит возобновить сезон еврокубков. Вот только шансов на продолжение борьбы за плей-офф у столичного коллектива уже нет, поэтому для него этот период – просто шанс пораньше подготовиться к возобновлению сезона УПЛ. Первый соперник – претендент на выход в Первую немецкую Бундеслигу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Магдебург» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.