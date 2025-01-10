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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.01.2025 15:00 - : -
Магдебург
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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 12:48 |
244
0

Магдебург – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

10 января 2025, 12:48 |
244
0
Магдебург – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В пятницу, 10-го января, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся немецкий «Магдебург» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Kaya Palazzo Hotels & Resorts», начало в 15:00.

Свою череду товарищеских матчей этой зимой начинает и киевское «Динамо», ведь команде Александра Шовковского, также, как и донецкому «Шахтеру», уже скоро предстоит возобновить сезон еврокубков. Вот только шансов на продолжение борьбы за плей-офф у столичного коллектива уже нет, поэтому для него этот период – просто шанс пораньше подготовиться к возобновлению сезона УПЛ. Первый соперник – претендент на выход в Первую немецкую Бундеслигу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Магдебург» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
10 января 2025 -
15:00
Магдебург
Победа Динамо 1.90 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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