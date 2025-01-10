«Динамо» провело первый контрольный матч на сборе в Турции, а соперником был немецкий «Магдебург». Киевляне уступили со счетом 1:3, единственный гол украинской команды забил Виталий Буяльский.

При этом «Динамо» не забило два пенальти.

Товарищеский матч

«Магдебург» – «Динамо» Киев – 3:1

Голы: Гнака, 3, Атик, 12, Югоне, 84 – Буяльский, 87

На 28 минуте Николай Шапаренко («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).

На 71 минуте Виталий Буяльский («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).