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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.01.2025 15:00 – FT 1 : 3
Магдебург
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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 17:49 |
1093
1

Динамо – Магдебург – 1:3. Не забили два пенальти. Голы и обзор матча

Фрагменты контрольной встречи Динамо в Турции

10 января 2025, 17:49 |
1093
1
Динамо – Магдебург – 1:3. Не забили два пенальти. Голы и обзор матча
ФК Динамо Киев

«Динамо» провело первый контрольный матч на сборе в Турции, а соперником был немецкий «Магдебург». Киевляне уступили со счетом 1:3, единственный гол украинской команды забил Виталий Буяльский.

При этом «Динамо» не забило два пенальти.

Товарищеский матч

«Магдебург» – «Динамо» Киев – 3:1
Голы: Гнака, 3, Атик, 12, Югоне, 84 – Буяльский, 87

На 28 минуте Николай Шапаренко («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).

На 71 минуте Виталий Буяльский («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).

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Динамо Киев Магдебург видео голов и обзор пенальти учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Виталий Буяльский
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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MrStepanovM .
таке враження що коментатори там оковиту куштують...
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