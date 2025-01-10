10.01.2025 15:00 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига10 января 2025, 17:49 |
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Динамо – Магдебург – 1:3. Не забили два пенальти. Голы и обзор матча
Фрагменты контрольной встречи Динамо в Турции
10 января 2025, 17:49 |
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«Динамо» провело первый контрольный матч на сборе в Турции, а соперником был немецкий «Магдебург». Киевляне уступили со счетом 1:3, единственный гол украинской команды забил Виталий Буяльский.
При этом «Динамо» не забило два пенальти.
Товарищеский матч
«Магдебург» – «Динамо» Киев – 3:1
Голы: Гнака, 3, Атик, 12, Югоне, 84 – Буяльский, 87
На 28 минуте Николай Шапаренко («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).
На 71 минуте Виталий Буяльский («Динамо» Киев) не реализовал пенальти (вратарь).
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таке враження що коментатори там оковиту куштують...
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